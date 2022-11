Die „Vogue“ verklagt Drake und 21 Savage wegen Cover-Fälschung

Drake und 21 Savage wurden am Montag (07. November) von Condé Nast, dem Verlag hinter dem Modemagazin „Vogue“, für ein gefälschtes Cover in der Zeitschrift verklagt. Im Rahmen der Promophase zu ihrem gemeinsamen Album HER LOSS inszenierten die beiden Rapper nicht nur das „Vogue“-Cover, sondern auch ein Interview und ein Konzert. Das Album wurde am 04. November nach einer Ankündigung im Musikvideo „Jimmy Cooks“, einem Song aus Drakes vorherigem Album HONESTLY, NEVERMIND, veröffentlicht.

Die Firma hinter „Vogue“ füllte am Montag (07. November) eine Klage auf Schadensersatz mit der Forderung auf eine Summe von vier Millionen US-Dollar oder das Dreifache der Einnahmen durch ihr Album und die gefälschten Magazine aus. Weder Condé Nast, noch die Journalistin und Chefredakteurin der „Vogue“, Anna Wintour, hätten der Aktion zugestimmt. In der Anklageschrift schreiben sie: „Die Tatsache, dass die Beklagten wissentlich die Rechte von Condé Nast auf diese Weise verletzen würden, unterstreicht den enormen Wert, den ein Titelbild in der Zeitschrift „Vogue“ hat, um den Verkauf eines Albums zu steigern, das wenige Tage nach Beginn der betrügerischen Kampagne der Beklagten veröffentlicht wurde.“

In der kurzen Zeit seit dem 22. Oktober, als das Album von Drake und 21 Savage angekündigt wurde, gaben sich die beiden Rapper ordentlich Mühe, so viel Aufmerksamkeit wie nur möglich zu erregen. In einem mittlerweile gelöschten Instagram-Beitrag schrieb Drake: „Mein Bruder und ich ab morgen in den Zeitungständen! Danke [Vogue Magazine] und Anna Wintour für die Liebe und Unterstützung bei diesem historischen Moment“ und postete dazu ein Bild der angeblichen „Vogue“-Ausgabe mit ihnen auf dem Cover. Zusätzlich wurde ein mutmaßliches „Vogue“ -Interview mit 21 Savage auf Twitter gepostet, in dem er zeigt, was er in seiner Brusttasche mit sich trägt. Das Video, welches über den Account von Drakes Label „OVO Sound“ hochgeladen wurde, hatte dazu noch das Zeichen von „Vogue“ in der linken Ecke.

Drake & 21 Savage are being sued over their fake Vogue cover 😬 Condé Nast, the company which owns Vogue, wants at least $4M in damages pic.twitter.com/9abMaUgTol — Kurrco (@Kurrco) November 8, 2022

Deutlich entspannter wurden die anderen Fake-Aktionen der Rapper aufgenommen, die sich auch noch auf Drakes Instagram-Account finden. Drake und 21 Savage stellten ein „Tiny Desk Concert“ von NPR Music nach, die auf Twitter antworteten: „Nein, Drake hat noch kein Tiny Desk [Konzert] gegeben, aber wir sind offen dafür.“ Danach folgte ein vermeintliches Interview mit dem amerikanischen Moderator Howard Stern. Dafür wurde ein Interview zwischen Stern und Komiker Jerrod Carmichael benutzt, um ein echt wirkendes Gespräch zusammenzuschneiden.

