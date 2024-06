splash!: Das ist die Tageseinteilung für das Festival Anfang Juli

Als Headliner des splash! 2024 spielen Shirin David, Playboi Carti und 21 Savage. Alle Infos zum Open Air hier.

Nachdem das Hive sowie das Full Force Festival die Fläche geräumt haben, steht das Ferropolis-Gelände für die nächste Großveranstaltung bereit. Das splash! hat nun die letzten Details für die kommende Ausgabe bekannt gegeben.

Das Line-up des HipHop-Festivals steht, zuletzt warteten Fans also nur noch auf die Tageseinteilung. Die haben die Veranstaltenden nun veröffentlicht – genaue Zeitslots und Informationen zu den Bühnen fehlen allerdings noch. Was euch zwischen dem 2. und 6. Juli erwartet, lest ihr hier.

Welcher Tag birgt welche Acts?

Die Party auf der Halbinsel im Gremminer See nahe des sachsen-anhaltinischen Gräfenhainichen beginnt nächste Woche Mittwoch mit einer Eröffnungsfeier am Anreisetag. Trippie Redd, der seinen Auftritt 2022 kurzfristig absagen musste, kehrt dafür endlich in Ferropolis ein. Auch sein damaliger Ersatz Paula Hartmann ist am Mittwoch mit von der Partie, außerdem Kool Savas, Celo & Abdi sowie Maiya The Don.

Am Donnerstag steigt dann der erste richtige Festivaltag. Den Headliner-Slot bespielt Shirin David, außerdem spielen die amerikanischen Größen Gunna und Offset. Neben weiteren Musiker:innen der deutschen und internationalen Szene lädt das splash! an diesem Tag außerdem erstmals die Eventreihe „Unreleased“ ein, die in Berlin regelmäßig mit unveröffentlichten Songs und Geheim-Acts aufwartet.

Headliner am Freitag ist Playboi Carti, außerdem können sich Besuchende unter anderem auf Chief Keef und Juju freuen. Am gleichen Tag wird außerdem der vorher nicht bekannte Secret Act auftreten.

Direkt daran schließt der Samstag an: Um Headliner 21 Savage reihen sich unter anderem Rin, Pashanim und 01099. Auf die Konzerte folgt die Aftershowparty mit DJ Ron und DJ Shusta, die bisher bei jeder Festivalausgabe auf der Bühne standen.

splash!: Absagen und Neuzugänge

Kurzfristig kam es beim splash! zu einer Handvoll Absagen, die das Open Air im gleichen Zuge veröffentlichte. TiaCorine, JPEGMafia und die Bad Boy Chiller Crew können entgegen ursprünglicher Ankündigungen nicht zum Festival kommen. Stattdessen haben die Veranstaltenden Lugatti & 9ine, Rap La Rue und Clip organisiert.

Für die Veranstaltung sind aktuell noch einige Wochenendkarten sowie Premiumtickets verfügbar. Alle Tagestickets sowie Comfort-, Car- und Caravan-Karten sind ausverkauft.