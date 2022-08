Spotify trennt Play- und Shuffle-Button bei Playlisten

Von Lego-„Star Wars“ über Indie statt HipHop erst zu Nirvana, dann zu Tocotronic: Für unsere 800. Musikexpress-Ausgabe hat sich Paul Buschnegg, heute 26-jähriger Sänger der Wiener Band Pauls Jets, an seine Kindheit erinnert. Hier die ungekürzte Version seines poetischen Textes.

Keine Seele war verletzlicher als die von Amy Winehouse. Eine Frau aus London, deren Stimme so gewaltig war wie die Songs, die sie sang. Am 23. Juli 2022 jährt sich ihr Todestag zum elften Mal. Eine Würdigung.

Wider die Heinis: In der neuen Ausgabe ihrer Popkolumne erklärt Paula Irmschler, warum wir alle ruhigen Gewissens Coldplay UND Tokio Hotel UND Kraftklub UND Metallicas „Master of Puppets“ abfeiern können – egal, welchen Geschlechts und Alters.

Wow: Der MUSIKEXPRESS feiert seine sage und schreibe 800. Ausgabe. Aus diesem Grund erinnern wir uns und Euch an seine lange Geschichte. Heute reisen wir in den September 2011, als eine große Sängerin gerade viel zu früh verstorben war.

Neuigkeiten im Bezug auf das geplante Projekt Spotify Hi-Fi gibt es nicht. Vor eineinhalb Jahren kam die Ankündigung: Musik soll in höherer Qualität gestreamt werden. Das klingt gut. Aber wann Spotify Hi-Fi starten soll, ist nicht bekannt. Andere Dienste wie Amazon Music bieten bereits HD-Wiedergabe an.

Die Änderung soll in den kommenden Wochen ausgerollt werden. Sie gilt sowohl für Android als auch für iOS-Geräte. Ausgenommen sind nur Personen, die nicht für ihr Spotify-Konto zahlen. Wer Werbung in Kauf nimmt, hat weiterhin nur die Möglichkeit Playlisten im Shuffle-Modus zu hören. Hier das offizielle Statement von Spotify:

„Always leave them wanting more“ – der Sonntag beim Tempelhof Sounds mit The Strokes und Co.