„Squid Game“ Staffel 2: Nur ein Fan-Pleaser – oder ein echter Hit?

„Wenn man die erste Staffel geliebt hat, wird man definitiv auch die zweite lieben“, sagt Chief Content Officer Bela Bajaria.

Die Spannung steigt: Am 26. Dezember läuft die zweite Staffel „Squid Game“ an. Bela Bajaria, die Content-Chefin von Netflix, hat sich nun zu den neuen Folgen geäußert.

Die „beliebteste Serie der Welt“?

Es war ein immenser Erfolg: Die erste Staffel „Squid Game“ war die meistgesehene Netflix-Serie aller Zeiten. Die Erwartungen an eine Fortsetzung sind da entsprechend hoch. Die Frage, wie die Macher:innen den Hype aufrecht erhalten und wiederholt einen Hit landen wollen, sei daher gestattet. Auf einer Pressekonferenz antwortete Bela Bajaria darauf: „Wissen Sie, es ist schwer, die beliebteste Serie der Welt zu sein.“ Eine kühne Behauptung – aber die Zahlen sprechen für sich.

Gebt dem Volk Brot und Spiele, und sie werden nicht aufbegehren

Im September 2021 startete die südkoreanische Serie. In den ersten vier Wochen allein schalteten mehr als 111 Millionen Nutzer:innen ein und schauten insgesamt 1,65 Milliarden Stunden dem gewaltsamen Treiben auf dem Bildschirm zu. Mit insgesamt über 265 Millionen Views liegt die Produktion mit deutlichem Abstand zu Platz zwei der erfolgreichsten internationalen Serien auf Netflix vorne.

„Wenn man die erste Staffel geliebt hat, wird man definitiv auch die zweite lieben. Sie liefert auf kreative Weise das, wovon ich denke, dass es sich die Leute wünschen würden“, sagte die 54-Jährige. Die Frage ist nur: Ist das genug? Bei Netflix ist man davon anscheinend überzeugt. Denn auch eine dritte Staffel soll 2025 folgen. Sie sei größtenteils parallel zu den jetzt erscheinenden Folgen gedreht worden.

Erfolgs-Story aus Südkorea

In Staffel eins fieberten Zuschauer:innen mit dem verschuldeten Gi-hun mit, der sich freiwillig zum „Squid Game“ meldete, um das Sorgerecht für seine Tochter zurückzubekommen und die Krankenhausrechnungen seiner Mutter bezahlen zu können. Am Ende konnte er unter mörderischen Bedingungen gewinnen.

Die Netflix-Begleitseite „Tudum“ beschreibt die Handlung des Nachfolgers so: „Drei Jahre, nachdem er das Squid Game gewonnen hat, hat Spieler 456 aufgegeben, in die Staaten zu gehen, und kehrt mit einem neuen Vorsatz zurück. Gi-hun taucht erneut in das mysteriöse Überlebensspiel ein und beginnt ein weiteres Spiel um Leben und Tod mit neuen Teilnehmern, die um den Preis von 45,6 Milliarden Won kämpfen.“

Showrunner, Regisseur und ausführender Produzent bleibt weiterhin Emmy-Preisträger Hwang Dong-hyuk. Neben Lee Byung-hun kehren auch Wi Ha-jun als Polizeibeamter Hwang Jun-ho und Gong Yoo als Anwerber der Kandidat:innen für die Spiele zurück.