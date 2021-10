Regisseur von „Squid Game“: Die Hauptfiguren seien seine „inneren Klone“

Die südkoreanische Serie „Squid Game“ erlebt aktuell einen unglaublichen Hype. Nicht nur ist die Thriller-Serie eine der meist geschauten Netflix-Produktionen aller bisherigen Zeiten, auch die Hauptdarsteller:innen sind quasi über Nacht berühmt geworden. So sind etwa die Instagram-Follower*innen der Hauptdarstellerin Jung Ho-yeon innerhalb kürzester Zeit von 400.000 auf 14,9 Millionen hochgeschossen. Nun hat Hwang Dong-hyuk – der Regisseur von „Squid Game“ – in einem Interview mehr über die Hintergründe der Hit-Show verraten.

„Dies ist eine Geschichte über Verlierer“

Im Gespräch mit CNN verriet der 50-jährige Regisseur, dass sich der Inhalt der Serie an der „Wettbewerbsgesellschaft“ orientiere, in der wir heute leben. „Dies ist eine Geschichte über Verlierer“, so Dong-hyuk – während die „Gewinner“ immer mehr bekommen und sich hocharbeiten können, müssten sich viele Menschen tagtäglich durchschlagen, um überhaupt zu überleben. Der Filmemacher erzählte weiterhin, dass einige Charaktere der Serie eine persönliche Bedeutung für ihn hätten: So seien die Hauptfiguren Gi-hun und Sang-woo nach alten Freunden von ihm benannt und er merkte an, dass beide „die zwei Seiten von mir“ repräsentieren würden. Er meinte: „Wie Gi-hun wurde ich von einer alleinerziehenden Mutter in einem finanziell schwierigen Umfeld in Ssangmun-dong aufgezogen. Gleichzeitig besuchte ich wie Sang-woo die Seoul National University, und meine gesamte Nachbarschaft lobte mich und hatte hohe Erwartungen an mich.“

„Squid Game“ ist eines der bisher erfolgreichsten Serienformate auf Netflix. Die Show erzählt die Geschichte von hunderten verschuldeten Menschen, die eine mysteriöse Einladung zu einem tödlichen Überlebens-Wettkampf annehmen. Die Teilnehmenden riskieren dabei alles: Gewinnen sie den Wettkampf, wartet ein begehrenswerter Preis. Doch im Falle einer Niederlage bezahlen sie mit ihrem Leben. Die Serie erinnert inhaltlich an Filme wie „The Hunger Games“.