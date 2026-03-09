SSIO in Hamburg: Was du zur Sporthallen-Show wissen musst

Einlass ab 18:30 Uhr, Anfahrt per U1 und Resale-Tipps: Alles zur SSIO-Show in der Sporthalle Hamburg – inklusive möglicher Setlist.

Bekannt für seinen trockenen Humor, G-Funk-Einflüsse und Punchlines zwischen Straßenrap und Comedy, gehört er seit Jahren zu den eigenständigsten Figuren im deutschen HipHop – jetzt geht SSIO wieder auf große Hallentour. Unter dem Titel „Die erste Tour nach Corona“ spielt der Bonner im Frühjahr 2026 zahlreiche Shows im deutschsprachigen Raum – mit Tourstart in der Sporthalle Hamburg.

Die Show findet am 19. März 2026 statt. Hier alle Details dazu im Überblick.

Tickets & Preise

Der Ticketpreis für die Show lag ursprünglich bei etwa 60 bis 75 Euro. Aber mittlerweile ist der Gig ausverkauft.

Wer noch Karten sucht, muss auf Resale-Plattformen oder Ticket-Rückläufer hoffen. Bei „fanSale“ gibt es noch Karten ab etwa 80 Euro.

Zeiten

Einlass ist ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.

Zunächst kann mit einem Voract gerechnet werden und gegen 21 Uhr dann mit SSIO, der rund anderthalb Stunden performen wird.

Voract: Wer eröffnet das Konzert?

Ein offizieller Support-Act für das Hamburg-Konzert wurde bislang nicht bestätigt. Bei früheren Shows hatte SSIO jedoch häufiger Acts aus dem Umfeld seines Labels oder befreundete Künstler:innen als Voract dabei.

Anfahrt

Die Sporthalle liegt im Stadtteil Alsterdorf (Krochmannstraße 55, 22297 Hamburg) und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar.

Mit den Öffentlichen:

Die U-Bahn-Linie U1 hält an der Station Lattenkamp, von dort sind es etwa 10 bis 15 Minuten zu Fuß. Mehrere Buslinien halten direkt an der Haltestelle „Sporthalle Hamburg“. Vom Hamburger Hauptbahnhof dauert die Fahrt mit U-Bahn und Bus rund 25 Minuten.

Mit dem Auto:

Aus Richtung Hamburg Zentrum: Über die Schnelsen/Alsterdorf-Straßen (B433/B5) oder die Fuhlsbüttler Straße fahren.

Aus Richtung A7 / Norden: Abfahrt Hamburg-Volkspark / Alsterdorf, dann über die Krohnskampstraße zur Krochmannstraße.

Parken:

Parkplätze sind rund um die Halle vorhanden, können bei großen Konzerten jedoch schnell belegt sein. Eine frühzeitige Anreise wird empfohlen.

Mögliche Setlist

Eine offizielle Setlist gibt es vorab nicht. Basierend auf früheren Tourneen von SSIO könnten neben den Songs des neuen Albums folgende Titel auf der Setlist stehen: