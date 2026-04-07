Lady Gaga sagt Konzert ab: Krankenheit stoppt „Mayhem Ball“-Tour

Lady Gaga hat ein Konzert ihrer „Mayhem Ball“-Tour in Montreal kurzfristig abgesagt. Die Sängerin leidet an einer Atemwegsinfektion und meldete sich bei Fans via Instagram Story.

Lady Gaga reist derzeit mit ihrer „Mayhem Ball“-Tournee rund um den Globus und begeistert dabei tausende Fans. Aktuell befindet sie sich in der finalen Phase der Tour und gastiert in der kanadischen Stadt Montreal. Dort spielte die Sängerin bereits am Donnerstag, dem 2. April 2026, und am Freitag, dem 3. April 2026. Ein weiteres Konzert war geplant – nun verkündete der Weltstar allerdings schlechte Nachrichten für alle Ticketinhaber:innen.

Konzertabsage aus gesundheitlichen Gründen

Das anstehende Konzert in Montreal wurde von Lady Gaga kurzfristig abgesagt. Dies verkündete sie in einer Instagram Story, in der es hieß: „Mein Arzt hat mir dringend geraten, heute nicht aufzutreten, und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich euch heute die Leistung bieten könnte, die ihr verdient.“ Zudem zeigte sie sich sichtlich betroffen von der Absage und schrieb: „Ich bin völlig am Boden zerstört und es tut mir so leid.“

Die Gründe sind gesundheitlicher Natur. Die 40-Jährige leidet aktuell an einer Atemwegsinfektion. Diese belaste sie bereits seit einigen Tagen, und sie „tue alles, was ich kann, um mich auszuruhen und wieder gesund zu werden, aber es ist schlimmer geworden“, erklärte die „Pokerface“-Interpretin. Zudem könne sie sich „wirklich nicht schlechter darüber fühlen“, dass sie ihre Fans „im Stich lasse“. Bereits im vergangenen September musste Lady Gaga ein Konzert in Miami wegen Problemen mit der Stimme absagen.

Wie geht es mit der Tour weiter?

Ob die Tour wie geplant weitergehen kann, ist derzeit noch nicht bekannt. Am kommenden Donnerstag, dem 9. April, und Freitag, dem 10. April, sollen zwei Konzerte in Saint Paul im US-Bundesstaat Minnesota stattfinden. Ob sie dabei auf der Bühne stehen wird, äußerte die Grammy-Preisträgerin bislang nicht.

Am Montag, dem 13. April 2026, soll die Tour dann in New York abgeschlossen werden.