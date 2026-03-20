SSIO: Konzert in Saarbrücken – Tickets, Setlist & Anfahrt zur Saarlandhalle

Am 21. März bringt SSIO seine „Die erste Tour nach Corona“ in die Saarlandhalle – mit Setlist, Anfahrt und allem, was ihr vor dem Konzert wissen müsst.

Bekannt für seinen trockenen Humor, G-Funk-Einflüsse und Punchlines zwischen Straßenrap und Comedy, gehört SSIO seit Jahren zu den eigenständigsten Figuren im deutschen HipHop – jetzt geht er wieder auf große Hallentour. Unter dem Titel „Die erste Tour nach Corona“ spielt der Bonner im Frühjahr 2026 zahlreiche Shows im deutschsprachigen Raum und macht am 21. März Halt in der Saarlandhalle Saarbrücken.

Tickets & Preise

Ob ihr stehen oder sitzen wollt: Die Tickets kosten 59,99 Euro und sind über SSIOs offizielle Website sowie bei den üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Zeiten

Der Einlass beginnt um 18:00 Uhr, die Show startet um 20:00 Uhr. Beim Tourstart in Hamburg gab es keinen Voract, weshalb auch in Saarbrücken wahrscheinlich ist, dass SSIO direkt auf die Bühne geht. Die Show dauerte dort rund zwei bis zweieinhalb Stunden und endete gegen 22:30 Uhr.

Anfahrt

Die Adresse lautet: An der Saarlandhalle 1, 66113 Saarbrücken.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Die Anreise mit dem ÖPNV ist unkompliziert: Mit ICE und TGV gelangt ihr schnell zum Eurobahnhof Saarbrücken. Von dort fahrt ihr mit der Buslinie 105 bis zur Haltestelle „Sittersweg“, von der aus ihr die Saarlandhalle in etwa fünf bis sieben Minuten zu Fuß erreicht.

Mit dem Auto:

Ihr erreicht Saarbrücken von Mannheim aus über die A6, von Koblenz über die A1 und von Stuttgart über die A8.

Von der A1 oder A8 kommend fahrt ihr am Autobahnkreuz Saarbrücken auf die A8 Richtung Zweibrücken. Am Autobahndreieck Friedrichstahl wechselt ihr auf die A623 Richtung Saarbrücken. Die Autobahn endet mit einer Gabelung in Saarbrücken. Hier nehmt ihr die rechte Ausfahrt Richtung Fußballstadion (Ludwigsparkstadion). Nach etwa 500 Metern seht ihr links die Saarlandhalle, fahrt die Straße aber geradeaus bis zum Ludwigskreisel. Im Kreisverkehr nehmt ihr die fünfte Ausfahrt (Richtung Autobahn zurück) und fahrt den Berg wieder hoch. Nach etwa 500 Metern könnt ihr nun rechts zur Saarlandhalle abbiegen.

Von der A6 bzw. A620 kommend fahrt ihr über die Westspange geradeaus in den Ludwigskreisel. Verlasst den Ludwigskreisel weiterhin geradeaus Richtung Ludwigsparkstadion. Nach etwa 400 Metern geht es an der Ampelanlage rechts zur Saarlandhalle.

Parken

Direkt an der Saarlandhalle stehen rund 450 kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Bei größeren Veranstaltungen sind diese jedoch oft schnell belegt. Zusätzlich gibt es weitere Parkmöglichkeiten entlang der Camphauser Straße sowie rund um den Ludwigspark, von wo aus ihr etwa zehn bis fünfzehn Minuten zu Fuß zur Halle benötigt.

Mögliche Setlist

Eine offizielle Setlist gibt es vorab nicht. Basierend auf früheren Tourneen von SSIO könnten neben den Songs des neuen Albums folgende Titel auf der Setlist stehen: