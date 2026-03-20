SSIO in München: „Die erste Tour nach Corona“ – alle Infos

Am 22. März 2026 kehrt SSIO mit seiner „Die erste Tour nach Corona“ nach München zurück. Einlass, Parktipps und mögliche Setlist.

Bekannt für seinen trockenen Humor, G-Funk-Einflüsse und Punchlines zwischen Straßenrap und Comedy, gehört SSIO seit Jahren zu den eigenständigsten Figuren im deutschen HipHop. Jetzt geht er wieder auf große Hallentour. Unter dem Titel „Die erste Tour nach Corona“ spielt der Bonner im Frühjahr 2026 zahlreiche Shows im deutschsprachigen Raum und macht am 22. März 2026 Halt im Zenith in München.

Tickets & Preise

Die Tickets für München kosten etwa 62 Euro und sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Zeiten

Der Einlass beginnt um 17:30 Uhr, die Show startet um 19:00 Uhr. Einen Voract wird es voraussichtlich nicht geben, und erfahrungsgemäß ist SSIO etwa zweieinhalb Stunden auf der Bühne.

Anfahrt

Die Adresse lautet: Lilienthalallee 29, 80939 München

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Die nächste U-Bahn-Station ist „Freimann“ an der Linie U6. Von dort sind es etwa fünf Minuten zu Fuß zum Zenith.

Mit dem Auto:

Über die A9 oder A99 erreicht man den Norden Münchens. Fahrt in Richtung MOC (Munich Order Center) bzw. Freimann und folgt der Beschilderung zum Zenith. Die Halle liegt im Industriegebiet, daher ist die Zufahrt gut ausgeschildert.

Parken

Rund um das Zenith gibt es einige Parkplätze direkt vor Ort, die bei Konzerten meist geöffnet werden. Diese sind erfahrungsgemäß schnell voll. Eine gute Alternative ist das APCOA-Parkhaus beim Munich Order Center (MOC) in der Lilienthalallee, das nur wenige Minuten zu Fuß entfernt ist.

Mögliche Setlist