SSIO im Velodrom Berlin: Was euch bei der Show erwartet

Stehplätze weg, Sitzplätze ab 62 Euro – SSIO bringt „Die erste Tour nach Corona“ am 27. März ins Velodrom Berlin. Setlist, Einlass und Anfahrt auf einen Blick.

Bekannt für seinen trockenen Humor, G-Funk-Einflüsse und Punchlines zwischen Straßenrap und Comedy, gehört SSIO seit Jahren zu den eigenständigsten Figuren im deutschen HipHop – jetzt geht er wieder auf große Hallentour.

Unter dem Titel „Die erste Tour nach Corona“ spielt der Bonner im Frühjahr 2026 zahlreiche Shows im deutschsprachigen Raum und macht am 27. März Halt in Berlin.

Tickets & Preise

Stehplätze für die Show sind bereits vergeben. Sitzplätze gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen ab 64 Euro und über die offizielle SSIO-Webseite ab etwa 62 Euro.

Zeiten

Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr, der Einlass findet um 18:00 Uhr statt. Bisher gab es auf der Tour keinen Support-Act; in Berlin könnten jedoch einzelne Acts als Gäste auf der Bühne erscheinen. Das Konzert dauert erfahrungsgemäß etwa zweieinhalb Stunden.

Anfahrt

Die Veranstaltung findet im Velodrom statt. Die Adresse lautet: Paul-Heyse-Str. 26, 10407 Berlin.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Der Haupteingang befindet sich unmittelbar am S-Bahnhof Landsberger Allee, von dort führt ein S-Bahntunnel direkt zum Velodrom. Die Linien S8, S41, S42 und S85 halten dort. Außerdem fahren mehrere Tramlinien (M5, M6, M8, M10) sowie der Bus 156.

Mit dem Auto:

Am einfachsten steuert ihr die Landsberger Allee (B2) an und folgt ihr bis zum Velodrom Berlin auf Höhe des S-Bahnhofs Landsberger Allee. Die Straße ist eine der großen Ost-West-Achsen Berlins und gut ausgeschildert.

Parken

Das Velodrom verfügt über keine Parkplätze, und auch in der Umgebung sind die Möglichkeiten knapp. Es empfiehlt sich daher, mit den Öffentlichen anzufahren.

Mögliche Setlist

Eine offizielle Setlist gibt es vorab nicht. Basierend auf vorherigen Tour-Stops könnten neben Songs des neuen Albums folgende Titel auf der Setlist stehen: