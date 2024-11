„Star Wars“: Neue Trilogie (endlich!) in Arbeit

Simon Kinberg wurde beauftragt, die Story für die neuen „Star Wars“-Filme zu schreiben.

Alle Jahre wieder kommt eine neue „Star Wars“-Trilogie. Die Produktionsfirma Lucasfilm ist nun für einen weiteren Dreierpack einen Deal mit Filmemacher Simon Kinberg eingegangen.

Simon Kinberg ist „Star Wars“-erprobt

Dieser soll nun gemeinsam mit Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy drei neue Filme im von George Lucas in den Siebzigern entwickelten Universum entwickeln. Kinberg ist als Drehbuchautor und Produzent mehrerer Teile der „X-Men“- sowie „Deadpool“-Filme bekannt, führte bei „X-Men: Dark Phoenix“ (2019) außerdem erstmals selbst Regie.

Auch in der Welt von „Star Wars“ war er bereits aktiv: Von 2014 bis 2018 schrieb er für die Emmy-nominierte Animations-Fernsehserie „Star Wars Rebels“. Außerdem war er als Berater für „Star Wars: Das Erwachen der Macht“(2015) tätig. Kennedy betreut seit letztgenannter Produktion alle Filme der Weltall-Fantasy als Produzentin.

Skywalker-Saga geht weiter

Lucasfilm sowie Disney haben die Zusammenarbeit noch nicht kommentiert. Branchenmagazine wie „Deadline“ mutmaßen jedoch, dass die Trilogie die Geschichte der Familie Skywalker fortsetzen soll. So würden die Filme zehn bis zwölf direkt an die vorherigen anknüpfen. Zu anderen im „Star Wars“-Universum angesiedelten Filmen, die zurzeit angekündigt sind, wäre die Verbindung also nur lose.

Das Universum wächst

Seit Disney das Unternehmen Lucasfilm kaufte, wird die „Star Wars“-Welt sowohl fürs Kino als auch fürs Fernsehen immer weiter ausgebaut. Derzeit befinden sich sechs Produktionen sowie eine weitere Trilogie in Arbeit. „The Mandalorian & Grogu“, der an den Erfolg der Serie „The Mandalorian“ anknüpfen soll, erscheint im Mai 2026. „Star Wars: Dawn Of The Jedi“ hat noch keinen Starttermin. Die anderen geplanten Filme haben noch keine festen Titel und nur teilweise lose Themen. Stattdessen ist bekannt, wer Regie, Drehbuch und Produktion übernimmt. Die nun unter Mitarbeit von Simon Kinberg angekündigte Trilogie passt also gut ins Schema.