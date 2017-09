„Star Wars“: So wird Bösewicht Snoke in „The Last Jedi“ aussehen

Disney und Lucasfilm sollten endlich einen neuen Trailer zu „The Last Jedi“ veröffentlichen. Ansonsten laufen sie Gefahr, dass alle Infos und Überraschungen des Films via Spielzeug kommuniziert werden. Seitdem vor einer Woche am „Force Friday“ Lego, Sammelkarten und Figürchen zum kommenden Film vorgestellt wurden, wissen die Fans mehr über die kommende Episode (Kinostart: 14. Dezember), als ihnen vielleicht lieb ist.

Viele Informationen wurden über den Bösewicht Snoke verraten. Dieser war in „Das Erwachen der Macht“ nur als gigantisches Hologramm zu sehen, in „Die letzten Jedi“ wird er in CGI-Fleisch und Blut zu sehen sein, die Figur wird nämlich von Andy Serkis via Motion Capturing zum Leben erweckt. Auf einer Spielzeug-Sammelkarte wurde nun das erste Bild von Snoke als Nicht-Hologramm veröffentlicht:

Ein weiteres Spielzeug hat höchstwahrscheinlich verraten, dass Snoke ein Sith ist und ein schwarzes Lichtschwert besitzt. Eine Spielzeugfigur von ihm hat einen auffällig großen, schwarzen Ring. Und dieser Ring ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einer der Kristalle, aus denen die Jedi und Sith in „Star Wars“ ihre Lichtschwerter bauen. Ergo: Wir werden in „The Last Jedi“ wahrscheinlich das erste schwarze Lichtschwert sehen. Ist das cool? Ja ist es. Hätten wir dies lieber erst in einem Trailer oder (noch besser) im Kino herausgefunden? Definitiv. Aber Disney scheint die Spielzeug-Promo bei „Star Wars“ wichtiger zu sein.

First official look at Supreme Leader Snoke in 'STAR WARS: THE LAST JEDI' via Force Friday 2 toy. (Source: @YahooMovies) pic.twitter.com/ma6f8ShAtS — Comic Fade (@ComicFade) August 31, 2017