„Star Wars“-Star Warwick Davis trauert um seine Frau Samantha

Die Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben.

Samantha Davis, die Die Frau des „Star Wars“- und „Willow“-Schauspielers Warwick Davis, ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Sie litt an der Knochenwachstumsstörung Achondroplasie, die zum Kleinwuchs führt. Die Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben.

„Ihr Tod hat eine große Lücke hinterlassen“

Die beiden lernten sich 1988 im Alter von 17 und 16 Jahren am Set von „Willow“ kennen. Nach vier Jahren Beziehung heiratete das Paar 1991 und bekam die Kinder Harrison und Annabelle. „Ihre Liebe und Freude hat uns durch unser Leben getragen“, gedenken die Kinder ihrer Mutter. Ehemann Warwick Davis sagte in einem Statement gegenüber BBC, „Ihr Tod hat eine große Lücke hinterlassen. Ich vermisse ihre Umarmungen. Sie war ein einzigartiger Charakter, sah immer die Sonnenseiten des Lebens, hatte einen guten Sinn für Humor und lachte immer über meine schlechten Witze.“

Aufgrund ihrer Erkrankung musste Samantha sich im Laufe ihres Lebens diversen Operationen unterziehen. Im Jahr 2019 erlitt sie nach einem Eingriff an der Wirbelsäule eine schwere Sepsis. Dazu sagte sie damals, dass sie ihre Füße nich tmehr spüren konnte. Sie dachte, sie würde sich nur von der Operation erholen und sei deshalb schlafen gegangen, doch am nächsten Tag fühlte sie sich so als wäre sie von einem Lastwagen überfahren worden.

Der Grund für ihren plötzlichen Tod ist bisher nicht bekannt. Auf seinem Instagram teilte Warwick Davis zuletzt einen romantischen Schnappschuss mit seiner Frau. „Eine lange längst überfällige Date-Night mit meiner wunderschönen Frau. Sie fühlte sich ein bisschen overdressed für Mc Donalds!“ schrieb er zu dem Selfie.

Selfie von Warwick Davis und seiner Frau Samantha

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Samantha Davis wurde 1971 in England als Tochter von Schauspieler Peter Burroughs geboren. Sie begann bereits im Jugendalter mit der Schauspielerei und wurde durch ihre Rollen in „Through the Dragon’s Eye“, „ShortFellas“ und „Honky Sausages“ bekannt. Warwick Davis verkörperte in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ den Ewok namens Wicket, und in „Willow“ 1988 im Kino und später auf Disney+ einen Abenteurer.