Carrie Fisher: Tochter gedenkt ihr mit emotionalem Post

Billie Lourd, die Tochter der verstorbenen „Star Wars“-Ikone Carrie Fisher, hat ihrer Mutter in einem Geburtstags-Post auf Social Media gedacht. Am 21. Oktober wäre die Darstellerin von Prinzessin Leia 68 Jahre alt geworden. Auch in der Vergangenheit hatte Lourd immer wieder emotionale Beiträge veröffentlicht, in denen sie ihre Trauer offenlegte.

„60 ist viel zu jung zum Sterben“

Auf Instagram schildert die 32-Jährige, wieso sie der Geburtstag ihrer Mutter ausgerechnet in diesem Jahr so hart getroffen hat: „Meine Mutter wäre heute 68 Jahre alt geworden. Die Geburtstage von Verstorbenen sind gelinde gesagt seltsam. Jedes Jahr am Geburtstag meiner Mutter versuche ich, sie so gut wie möglich zu feiern, aber heute wollte ich sie wirklich mit ihr feiern. In manchen Jahren lässt mich meine Trauer die Wärme ihrer Liebe spüren, in manchen Jahren macht sie mich wütend, in manchen Jahren fühle ich mich wie betäubt, aber als ich heute aufwachte, war ich einfach nur traurig. Ich wollte nicht feiern, ich wollte nur meine Mutter.“

Seht hier den Instagram-Post von Billie Lourd:

Die Schauspielerin aus der Horror-Comedy-Serie „Scream Queens“ teilt mit, wie sie das vergleichsweise junge Todesalter noch immer erschüttere: „Meine Traurigkeit hat mich gepackt, also habe ich „Durchschnittliches Sterbealter einer Frau“ gegoogelt (ooohhh, was für ein Spaß, Billie!!! Ich verspreche, dass der Rest meines Google-Suchverlaufs etwas lustiger ist?!) und Google sagte, es sei 80,2. Meine Mutter ist mit 60 Jahren gestorben. 60 ist viel zu jung zum Sterben.“

Lourd warnt Community vor Drogenmissbrauch

Am 23. Dezember 2016 erlitt Fisher auf einem Flug nach Los Angeles einen Herzinfarkt und starb einige Tage später an den Folgen. Einem gerichtsmedizinischen Urteil von 2017 zufolge waren Atemstörungen im Schlaf die Ursache gewesen. Ob diese im Zusammenhang mit ihrem jahrzehntelangen Medikamenten- und Drogenkonsum standen, wurde nicht abschließend geklärt.

Lourd spricht trotz aller Unklarheiten den Substanzmissbrauch ihrer Mutter an: „Dann habe ich gegoogelt, wie viele Menschen an einer Überdosis Drogen sterben (ein weiterer lustiger Google-Morgen!!!), und es sind über 100 Tausend pro Jahr. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um meiner Mutter zu helfen, nüchtern zu werden, aber leider konnte meine Mutter nie von ihrer Sucht loskommen. Aber als sie noch lebte, teilte sie die Höhen und Tiefen dieses Kampfes immer mit anderen in der Hoffnung, dass es ihnen helfen würde, ihrer eigenen Sucht zu entkommen. Wenn man als Süchtiger offen über seinen Kampf spricht, ist das der einzige Weg, den man gehen kann. Und das gilt auch für diejenigen von uns, die von diesem Kampf betroffen sind.“

Abschließend richtet sie sich an all diejenigen Follower:innen, deren Angehörige infolge von Drogenabhängigkeit gestorben sind: „Ich sende meine Liebe an alle da draußen, die jemanden durch Drogensucht verloren haben. Ihr seid nicht allein.“