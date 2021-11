„Star Wars“: Erster Trailer zur neuen Serie „Das Buch von Boba Fett“ (Video)

Boba Fett macht es sich auf dem Thron in Jabba the Hutts Palast auf Tatooine gemütlich

Disney veröffentlicht den ersten Trailer zur neuen Serie im Star-Wars-Universum. In „Das Buch von Boba Fett“ wird endlich die langersehnte Geschichte des berühmten Kopfgeldjägers erzählt – Boba Fett besitzt seit seinem Auftritt in der originalen „Star Wars“-Trilogie (Episode IV-VI) eine eigene große Fanbase.

Ab dem 29. Dezember ist es dann soweit. Vielleicht findet der eine oder die andere dann doch noch eine Beschäftigung, um die Tage zwischen den Jahren zu überbrücken. Fans freuen sich in jedem Fall um jede Erweiterung des Star-Wars-Universums – und gerade diese Geschichte gilt als langerwartet.

Mit „The Mandalorian“ war Lucasfilm dem bekannten Kopfgeldjäger bereits optisch etwas näher gekommen: Sowohl das sektenähnliche Volk der Mandalorianer, als auch Boba Fett stecken in ähnlichen Rüstungen. Einen Hinweis auf das neue Spin-off gab es bereits in der Abspannszene der zweiten Staffel von „The Mandalorian“. So kehren eben Temuera Morrison und Ming-Na Wen in ihren Rollen als Boba Fett und Fennec Shand in „Das Buch von Boba Fett“ zurück.

Auch die Produzent*innen der „Mandalorian“-Serie, Kathleen Kennedy, Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez und Colin Wilson sind aan dem Spin-off beteiligt. In „Das Buch von Boba Fett“ führt es den Kopfgeldjäger zusammen mit der Söldnerin Fennec Shand in die Wüste von Tatooine. Was sie dort zu suchen haben, und was wiederum Jabba the Hutt – im Trailer eingedeutscht als Jabba der Hutte betitelt –, wird spätestens Ende Dezember enthüllt.

Das erste Poster zur Serie gibt es bei Disney+ zu sehen