Donald Glover aka Childish Gambino bei den BET Awards 2018 am 24. Juni in Los Angeles

In den USA startet gerade das Coachella Festival mit seinem 20. Jubiläum und zu diesem Anlass wird auch Donald Glover, alias Childish Gambino, auftreten. Wie „Pitchfork“ jetzt berichtet, wird passend zu seiner Show auch ein Film, geschrieben von seinem Bruder Stephen Glover, veröffentlicht werden. Der Live-Stream vom Open Air wird das Werk auch das gesamte Wochenende via YouTube zeigen. Aber auch Amazon Prime Video stellt den Streifen am 13. April 2019, bereit. Selbst diejenigen, die kein Abo haben, sollen an diesem Samstag den Film schauen können.

Aber worum handelt es sich bei „Guava Island“ eigentlich?

Bisher gibt es nur einen kurzen Teaser zu dem Film, in dem neben Donald Glover auch Rihanna eine Hauptrolle hat. Die zwei präsentieren sich in dem kurzen Ausschnitt mit sommerlichen Outfits, synchron tanzend und die meiste Zeit auch bester Laune. Tatsächlich soll es sich bei dem Geheimprojekt aber um einen Thriller handeln. Eine Stunde lang wird hier eine Story erzählt, die ganz ähnlich zu „City of God“ sein soll. Dabei befinden sich die beiden auf Kuba und haben einiges mit der Organisation eines Festivals zu tun. Mehr Details gibt es vorab nicht.

Also: „Guava Island“ kann am 13. April bei Amazon Prime Video geschaut werden. Dort ist er für diesen einen Tag kostenlos verfügbar.