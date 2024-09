Flog als Engel über die Raab-Bühne: Wer ist Pamela Reif?

Neben Regina Halmich spielte auch eine weitere Frau vor der Kamera eine wiederkehrende Rolle im Comeback von TV-Legende Stefan Raab – die Influencerin Pamela Reif. Wir werfen einen Blick auf das Leben und Schaffen der 28-Jährigen.

Klar, wenn Raab schon auf Instagram sein Comeback ankündigt und gleichzeitig (im Spaß) bekannt gibt, fortan Influencer zu sein, dann ist es nur ratsam, sich Ratschläge von einer echten Influencerin zu holen.

Pamela Reif: Viele Follower, große Bekanntheit

Genau das ist nämlich Pamela Reif. Die gebürtige Karlsruherin ist eine von Deutschlands bekanntesten Internetpersönlichkeiten. Seit 2012 postet sie auf Instagram – zunächst ganz klassisch zu den Themen Essen, Landschaften und Fitness. Heute hat Reif über neun Millionen Instagram-Follower und lebt von Werbung für diverse Produkte. Auch auf YouTube ist sie sehr erfolgreich und hat dort über zehn Millionen Abonnenten. 2020 nahm sie in der „Forbes“-Liste der „30 under 30 DACH“ den ersten Platz ein.

Die Kehrseiten des Ruhms sind ihr nicht fremd: 2023 sorgte sie mit einer transfeindlichen Aussage auf TikTok für einen Shitstorm und entschuldigte sich später. Sie hatte auf TikTok ein Video gepostet und gemeint, der Filter lasse sie wie eine „Transe“ aussehen, wie die „FAZ“ damals schrieb. „Es tut mir einfach so leid. Und das, was ich gestern gesagt habe, das war so falsch und so dumm“, entschuldigte sie sich.

Kontakt mit Stefan Raab

Mit Raab habe sie seit längerem regelmäßigen Telefonkontakt gehabt, erzählte sie in einem Interview nach dem Boxkampf. So habe sie ihm Social-Media-Tipps gegeben und ihm auch erklärt, wie man die Dinge technisch bewältigt. Reif tauchte in Raabs Insta-Videos als seine Fitness-Trainerin auf. Reif hat außerdem eine eigene Food-Marke und vertreibt unter anderem Proteinriegel und Müslis.

Im Rahmen des Box-Events gegen Regina Halmich am 14. September spielte sie erneut eine große Rolle – und schwebte singend als Engel über die Bühne, um mit einem Song das Comeback Raabs anzukündigen. Den Song dafür, das verriet der TV-Entertainer später, habe er selbst geschrieben.