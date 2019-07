„Stranger Things“: Fans rufen Nummer eines Seriencharakters an und erhalten Hinweis auf Staffel 4

ACHTUNG! DIESER BEITRAG ENTHÄLT MASSIVE SPOILER ZU „STRANGER THINGS 3“

Aufmerksame „Stranger Things“-Fans haben eine Telefonnummer ausgemacht, die allem Anschein nach einen interessanten Hinweis auf Staffel 4 bereithält. Dabei soll es um die Telefonnummer von Murray Baumann handeln, dem Verschwörungstheoretiker und Teilzeit-Dolmetscher, der Joyce Byers und Jim Hopper unter die Arme greift.

Ruft man die kurz eingeblendete US-Nummer – 618-625-8313 – an, meldet sich ein Anrufbeantwortet am anderen Ende der Leitung. Die Bandansage lautet wie folgt:

„Hi, you have reached the residence of Murray Bauman. Mom, if this is you, please hang up and call me between the hours of 5 and 6pm as previously discussed, okay? If this is Joyce: Joyce, thank you for calling, I have been trying to reach you. I have an update. It’s about… well, it’s probably best if we speak in person. It’s not good or bad, but it’s something.“

Anzeige

Genau dieses „something“, das Murray Joyce mitteilen möchte, nährt die Hoffnungen vieler „Stranger Things“-Fans, dass Jim Hopper gar nicht im Staffelfinale gestorben ist – sondern „der Amerikaner“der Post-Credits-Szene ist, über den sich die beiden Wachen im sowjetischen Gefangenenlager unterhalten.

Schauspieler David Harbour weiß angeblich selbst nichts über das Schicksal seiner Figur. Im Interview mit „Entertainment Tonight“ sagte er: „I mean, I have no idea! I have no idea! I mean that, of course, is my hope too. It seems pretty crazy though. You know, that machine went off and blew up and Hopper seemed to be trapped there. He did glance around a little bit, but he seemed to be trapped and the machine exploded.” Und gegenüber „Slashfilm“ soll er sogar gesagt haben, dass er die Möglichkeit, besagter Amerikaner zu sein, für “the most likely scenario” hält.

Eine vierte Staffel von „Stranger Things“ wurde noch nicht offiziell angekündigt. Die Serienerfinder und Regisseure The Duffer Brothers bestätigten aber bereits, dass mindestens vier Staffeln geplant seien, Produzent Shawn Levy hält fünf Staffeln für wahrscheinlich.