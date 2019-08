„Stranger Things“-Erfinder enthüllen offenbar Jim Hoppers Schicksal

Popkolumne, Folge 28

Rammstein sind Alpha, Kollegah nicht: Die Popwoche im Überblick

In unserer Popkolumne kommentiert unsere Autorin Julia Lorenz im Wechselspiel mit Linus Volkmann, was in der jeweils vergangenen Popwoche so passiert ist. Heute, in ihrer sechsten Ausgabe, geht es um die Loser Kollegah und Xavier Naidoo, die Winner Rammstein und um Ed Sheerans Kunstgriff der Konturlosigkeit.