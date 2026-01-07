„Stranger Things“ ist doch noch nicht am Ende seiner Erzählung angelangt

Netflix zeigt „One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5" ab 12. Januar. Die Doku gewährt emotionale Einblicke hinter die Kulissen der finalen Staffel.

Der Netflix-Serien-Hit „Stranger Things“ nahm an Neujahr mit der achten Episode der finalen Staffel nach knapp zehn Jahren Laufzeit ein Ende. Im zweistündigen Finale kam die Freundesgruppe ein letztes Mal zusammen, um das Monster Vecna endgültig zu besiegen. Ein Teil der Fangemeinschaft vermutete, dass am 7. Januar 2026 eine letzte Folge erscheinen würde, die noch offene Erzählstränge abschließen würde. Diese Theorie blieb bisher jedoch unbestätigt. Mit einer Sache hatten die Anhänger:innen der Kultserie jedoch recht: Es gibt neues Material – keine neue Folge, aber eine Dokumentation, die Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

Making-of der 5. Staffel kommt am 12. Januar

Netflix hielt nach dem Serien-Ende eine Überraschung für die Community bereit: Am Montag, den 12. Januar, soll eine Doku mit dem Titel „One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5“ auf der Streamingplattform erscheinen. Der Anbieter möchte der Community mit der Produktion einen Blick hinter die Kulissen der fünften Staffel gewähren.

Regie für den Zuwachs im „Stranger Things“-Universum führte Martina Radwan, die Cast und Crew mit ihrer Kamera während den Dreharbeiten am Set begleitete. Die Regisseurin legte in der Doku den Fokus auf Produktionsabläufe, kreative Entscheidungen und die Zusammenarbeit des Teams. Vielleicht werden in dem Behind-the-Scenes-Material die Rätsel der finalen Episode aufgelöst oder es werden Details zu den zwei angekündigten Spin-offs des Erfolgsschlagers enthüllt. Offiziell ist wenig bekannt.

Hier den Trailer dazu ansehen:

Emotionale Preview-Szene zeigt Leseprobe des Serienfinales

Der Trailer gibt eine Vorschau auf emotionale Szenen der Leseprobe zur finalen Staffel. Dabei erfuhren die Darsteller:innen die Handlung des Schlusskapitels von der Science-Fiction-Serie, die von den Brüdern Matt und Ross Duffer entwickelt wurde. Das eingespielte Team entwickelte sich über ihre gemeinsame Zeit am Set zu einer Art Familie und lag sich während dieser Sequenzen weinend in den Armen.

Einen Zusammenschnitt der emotionsgeladenen Szenen hier anschauen:

„Stranger Things“-Staffelfinale war Kassenschlager in den USA

Das Finale der Netflix-Erfolgsserie „Stranger Things“ hat zum Jahreswechsel für außergewöhnliche Umsätze in den Kinos in den USA gesorgt. An Silvester und Neujahr flossen deutlich über 25 Millionen US-Dollar, umgerechnet gut 21 Millionen Euro, in die Kassen der Kinobetreibenden, wie „Deadline“ erst kürzlich berichtete.