„Stranger Things“-Star Joe Keery verdrängt Taylor Swift von Spitze der Spotify-Charts

Überraschung bei Spotify: Joe Keery stürzt Taylor Swift vom Thron. Wie der „Stranger Things“-Star mit „End of Beginning“ viral ging und warum Swift selbst Fan ist.

Joe Keery, der neben der Schauspielerei seit 2019 unter dem Alias Djo Musik veröffentlicht, verdrängte Taylor Swift nun mit seinem Hit „End of Beginning“ von der Nummer eins der Spotify-Charts.

Der Künstler begann bereits vor seiner zehnjährigen Rolle in „Stranger Things“ Musik zu machen. Er ist neben seiner Solo- und Schauspiel-Karriere Mitglied der Psychedelic-Rock-Band Post Animal. Unter seinem Künstlernamen veröffentlichte er bereits drei Platten.

Chart-Erfolg durch „Stranger Things“-Staffelfinale?

78 Tage lang hielt sich die erste Single „The Fate of Ophelia“ von Taylor Swifts zwölftem Studio-Album THE LIFE OF A SHOWGIRL an der Spitze der Spotify-Charts. Am vergangenen Wochenende (2. bis 4. Dezember) schlug der Hit „End of Beginning“ des Künstlers den Popstar vom Bestenlisten-Thron.

Den Erfolg in der Hitliste des Streamingdiesntes hat der 33-Jährige dem Staffelfinale und gleichzeitigen Ende der Erfolgsserie „Stranger Things“ zu verdanken, das am Jahreswechsel erschien. In der Netflix-Produktion spielte er die Rolle des Steve Harrington, Mentor und enger verbündete der „Die Party“-Gruppe. Fans der Serie und des Hollywood-Stars verschafften dem Song den nötigen Schub an Spotify-Streams.

Viraler Hit und Zuspruch von Taylor Swift

Der Track gehört zum zweiten Studioalbum des Sängers mit dem Titel DECIDE aus dem Jahr 2022. Zum viralen Hit wurde „The End of Beginning“ allerdings erst 2024 durch einen TikTok-Trend. User:innen der Social-Media-Plattform erstellten zu den Refrain-Zeilen: „And when I’m back in Chicago, I feel it / Another version of me, I was in it / I wave goodbye to the end of beginning“ einen kurzen Video-Zusammenschnitt über Chicago oder ihren eigenen Heimatort und hinterlegten den Song als Soundtrack.

Hier den Song anhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Einer der ersten Fans des Songs war nach eigenen Aussagen des Künstlers ironischerweise Taylor Swift selbst. In dem Podcast „The Spout“ sprach Keery 2024 über eine Begegnung mit dem Megastar, als sie gleichzeitig im Tonstudio Electric Lady Studios an ihren eigenen Projekten arbeiteten. Swift teilte ihm an dem Tag mit, dass sie „The End of Beginning“ „wirklich sehr lieben“ würde. Das zufällige Treffen der beiden Stars fand im Juni 2023 statt.

„Stranger Things“-Staffelfinale war Kassenschlager in den USA

Das Finale der Netflix-Erfolgsserie „Stranger Things“ hat zum Jahreswechsel für außergewöhnliche Umsätze in den Kinos in den USA gesorgt. An Silvester und Neujahr flossen deutlich über 25 Millionen US-Dollar, umgerechnet gut 21 Millionen Euro, in die Kassen der Kinobetreibenden.

Hier den Trailer zur 5. Staffel anschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Branchenbeobachter:innen werten das Finale der Kult-Serie als eine Art inoffiziellen Nummer-eins-Hit an den Kinokassen – auch wenn es sich streng genommen um Gastronomieumsätze handelt, die vollständig bei den Kinobetreibenden verbleiben. Zur Erklärung: Für die Netflix-Veranstaltung durften die Betreibenden der Lichtspielhäuser lediglich verpflichtende Gutscheine für Essen und Getränke verkaufen. Grund dafür sind vertragliche Tantiemenregelungen zwischen Darstellenden und den Kinos, wie aus Berichten von „Deadline“ hervorging.