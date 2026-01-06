„Stranger Things“: Theorie über geheime neunte Episode

von 
„Stranger Things“

„Stranger Things“  |  „Stranger Things“: Gibt es eine neunte Episode?

Foto: AFP. CHRIS DELMAS. All rights reserved.

Fans vermuten eine geheime neunte Episode von „Stranger Things“, Staffel 5. Die „Confirmity Gate“-Theorie besagt, das Finale sei absichtlich irreführend.

Teile des Fanlagers rund um die Serie „Stranger Things“ sind davon überzeugt, dass es das noch nicht war. Laut Stimmen aus der Community soll es eine weitere Episode geben, welche die fünfte Staffel dann endgültig abschließen würde. Was ist dran?

„Confirmity Gate“-Theorie im Umlauf

Der Netflix-Serien-Hit „Stranger Things“ kam am 01. Januar 2026 mit der achten Episode der finalen fünften Staffel zu einem Ende. Im zweistündigen Finale kam die Freundesgruppe zusammen, um das Monster Vecna final zu besiegen. Viele Fans sahen gebannt zu und konnten die letzte Episode kaum erwarten.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
David Harbour und Winona Ryder
„Stranger Things"-Finale bringt Kinos über 25 Millionen US-Dollar ein
02.01.2026
von Sophie Ehmke
Stranger Things, Staffel 4
„Stranger Things“-Finale: Was ist mit Eleven passiert?
02.01.2026
von Sophie Ehmke
Matt und Ross Duffer
Darum geht's im „Stranger Things"-Spin-off: Neue Mythologie
02.01.2026
von Sophie Ehmke

Kurz nach dem Showdown scheinen einige Fans jedoch noch nicht mit der Mystery-Serie abgeschlossen zu haben. Teile der Anhängerschaft sind fest davon überzeugt, dass es das nicht gewesen ist. Auf Plattformen wie Reddit oder auch Threads kursiert nun die „Confirmity-Gate“-Theorie. Diese besagt, es müsse eine geheime neunte Episode der fünften Staffel geben, und stützt sich darauf, dass das Finale absichtlich irreführend sei.

Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Worum geht es in der Theorie?

Im Detail stützt sich die Theorie auf den Epilog der achten Episode. In diesem gibt es einen Zeitsprung um 18 Monate, und man sieht die Freundesgruppe für eine letzte Runde Dungeons and Dragons zusammenkommen. Hierbei wird das Schicksal des Charakters Eleven offengelassen.

Laut „Confirmity Gate“ präsentiere dieser Epilog eine falsche Realität, in der der Einfluss Vecnas nicht gebrochen sei. Die Gruppe lebe somit in einer Illusion. Fans verweisen hierbei besonders auf die Symmetrie in den Abschlussszenen und das Durchbrechen der vierten Wand durch die Charaktere. Zudem beziehen sie sich auf ein seltsam „normales“ Gefühl im abschließenden Epilog.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Vertreter:innen der Theorie sind fest davon überzeugt, dass es eine neunte Episode geben müsse, welche laut Vermutungen für den 07. Januar 2025 anstehen soll. Seitens Netflix oder der Duffer-Brüder gab es bisher keine Stellungnahme zu den Spekulationen.

Reaktionen von Cast und Macher:innen auf Gerüchte

Bereits Ende Dezember äußerte sich Randy Havens, einer der Stars der Serie, zum Gerücht, es gäbe einen nicht veröffentlichten Final Cut der fünften Staffel. „Es gibt keinen Snyder-Cut der Serie, glaubt bitte nicht alles, was euch irgendein dahergelaufener Idiot im Internet erzählt“, sagte er.

Zur neuen Fan-Theorie gibt es bisher noch keine Reaktion vom Cast oder den Showrunner:innen. Es ist naheliegend, dass auch an dieser nichts dran ist.

Paul Hofrath schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Stranger Things
Artikel Teilen