„Stranger Things“: Theorie über geheime neunte Episode

Fans vermuten eine geheime neunte Episode von „Stranger Things“, Staffel 5. Die „Confirmity Gate“-Theorie besagt, das Finale sei absichtlich irreführend.

Teile des Fanlagers rund um die Serie „Stranger Things“ sind davon überzeugt, dass es das noch nicht war. Laut Stimmen aus der Community soll es eine weitere Episode geben, welche die fünfte Staffel dann endgültig abschließen würde. Was ist dran?

„Confirmity Gate“-Theorie im Umlauf

Der Netflix-Serien-Hit „Stranger Things“ kam am 01. Januar 2026 mit der achten Episode der finalen fünften Staffel zu einem Ende. Im zweistündigen Finale kam die Freundesgruppe zusammen, um das Monster Vecna final zu besiegen. Viele Fans sahen gebannt zu und konnten die letzte Episode kaum erwarten.

Kurz nach dem Showdown scheinen einige Fans jedoch noch nicht mit der Mystery-Serie abgeschlossen zu haben. Teile der Anhängerschaft sind fest davon überzeugt, dass es das nicht gewesen ist. Auf Plattformen wie Reddit oder auch Threads kursiert nun die „Confirmity-Gate“-Theorie. Diese besagt, es müsse eine geheime neunte Episode der fünften Staffel geben, und stützt sich darauf, dass das Finale absichtlich irreführend sei.

Worum geht es in der Theorie?

Im Detail stützt sich die Theorie auf den Epilog der achten Episode. In diesem gibt es einen Zeitsprung um 18 Monate, und man sieht die Freundesgruppe für eine letzte Runde Dungeons and Dragons zusammenkommen. Hierbei wird das Schicksal des Charakters Eleven offengelassen.

Laut „Confirmity Gate“ präsentiere dieser Epilog eine falsche Realität, in der der Einfluss Vecnas nicht gebrochen sei. Die Gruppe lebe somit in einer Illusion. Fans verweisen hierbei besonders auf die Symmetrie in den Abschlussszenen und das Durchbrechen der vierten Wand durch die Charaktere. Zudem beziehen sie sich auf ein seltsam „normales“ Gefühl im abschließenden Epilog.

Vertreter:innen der Theorie sind fest davon überzeugt, dass es eine neunte Episode geben müsse, welche laut Vermutungen für den 07. Januar 2025 anstehen soll. Seitens Netflix oder der Duffer-Brüder gab es bisher keine Stellungnahme zu den Spekulationen.

Reaktionen von Cast und Macher:innen auf Gerüchte

Bereits Ende Dezember äußerte sich Randy Havens, einer der Stars der Serie, zum Gerücht, es gäbe einen nicht veröffentlichten Final Cut der fünften Staffel. „Es gibt keinen Snyder-Cut der Serie, glaubt bitte nicht alles, was euch irgendein dahergelaufener Idiot im Internet erzählt“, sagte er.

Zur neuen Fan-Theorie gibt es bisher noch keine Reaktion vom Cast oder den Showrunner:innen. Es ist naheliegend, dass auch an dieser nichts dran ist.