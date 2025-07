„Stranger Things“: Netflix zeigt Trailer zur finalen Staffel

Die Mystery-Serie „Stranger Things“ nähert sich ihrem Abschluss. Mit dem offiziellen Trailer zur fünften Staffel gibt Netflix einen umfassenden Ausblick auf das bevorstehende Serienfinale. Die letzten acht Episoden erscheinen gestaffelt in drei Teilen. Volume 1 startet am 27. November 2025, Volume 2 folgt am 26. Dezember, das Serienfinale wird am 1. Januar 2026 veröffentlicht. Alle Folgen werden jeweils weltweit zeitgleich um 17:00 Uhr PST freigeschaltet.

Der Trailer zur letzten Staffel:

Finale Staffel: Hawkins im Ausnahmezustand

Die Handlung der fünften Staffel setzt im Herbst 1987 an, rund anderthalb Jahre nach den Ereignissen der vierten Staffel. Die Stadt Hawkins ist schwer von den Rissen gezeichnet, die sich am Ende von Staffel 4 geöffnet haben. Netflix beschreibt die Ausgangslage wie folgt: „Unsere Helden verfolgen ein gemeinsames Ziel: Vecna finden und ihn ein für alle Mal besiegen. Doch Vecna ist verschwunden, seine Pläne sind ein Rätsel.“ Das Militär hat Hawkins unter Quarantäne gestellt, Eleven (Millie Bobby Brown) befindet sich erneut auf der Flucht. Die Bedrohung durch das Upside-Down eskaliert, mehrere Portale sind geöffnet, Demogorgons erscheinen in der echten Welt, und die Lage scheint aussichtsloser denn je.

Neue Figuren, vertraute Gesichter

Im finalen Kapitel kehren zentrale Figuren wie Joyce (Winona Ryder), Hopper (David Harbour), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) und Will (Noah Schnapp) zurück. Neu im Cast ist unter anderem Linda Hamilton („Terminator“) als Dr. Kay, eine mysteriöse Ärztin mit eigenem SWAT-Team. Auch Jake Connelly („Joe Pickett“) und Nell Fisher („Evil Dead Rise“) stoßen zur Besetzung.

Offizieller Trailer gibt erste Einblicke

Der am 18. Juli veröffentlichte Trailer zur fünften Staffel unterstreicht den düsteren Ton des Finales. Untermalt von einem dramatischen Cover des Songs „Child in Time“ von Deep Purple zeigt der Clip Szenen, in denen die Freundesgruppe erneut mit dem Übernatürlichen konfrontiert wird. In den letzten Sekunden des Trailers kehrt Vecna (Jamie Campbell Bower) bedrohlich zurück. Eine Szene zeigt Lucas, wie er die bewusstlose Max (Sadie Sink) vor nahenden Kreaturen in Sicherheit bringt – ein Hinweis darauf, dass ihr Schicksal weiterhin offen ist.

Was bisher geschah

Seit ihrem Debüt im Jahr 2016 erzählt „Stranger Things“ die Geschichte einer Gruppe von Jugendlichen im fiktiven Hawkins, Indiana. Die Serie begann mit dem Verschwinden von Will Byers und der Entdeckung des sogenannten Upside Down, einer düsteren Parallelwelt. In späteren Staffeln entwickelten sich die übernatürlichen Ereignisse weiter. Monster wie der Mind Flayer und Vecna bedrohten zunehmend die reale Welt.

In Staffel vier eskalierte die Lage, Vecna entpuppte sich als zentrale Bedrohung, mehrere Portale zwischen den Welten öffneten sich, und Max fiel nach einem Angriff ins Koma. Die Staffel endete mit der Erkenntnis, dass Hawkins und das Upside Down untrennbar miteinander verbunden sind, die finale Konfrontation steht bevor.

Ein Ende nach fast einem Jahrzehnt

Die von den Duffer-Brüdern geschaffene Serie zählt zu den größten Erfolgen des Streaminganbieters. Staffel vier wurde weltweit über 140 Millionen Mal abgerufen, „Running Up That Hill“ von Kate Bush kehrte durch die Serie in die Charts zurück. Insgesamt gewann „Stranger Things“ über 70 Auszeichnungen. Die Dreharbeiten zur finalen Staffel sind abgeschlossen, laut Netflix wurden mehr als 650 Stunden Filmmaterial produziert. Mit dem dreiteiligen Abschluss im November, Dezember und Januar geht eine der populärsten Netflix-Produktionen zu Ende und verspricht ein episches Finale.