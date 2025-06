„Stranger Things“, Staffel 5: Netflix enthüllt Veröffentlichungsplan

„Stranger Things“-Star Noah Schnapp über seine Homosexualität: „Ich bin Will Byers ähnlicher, als ich glaubte“

Die Mystery-Erfolgsserie „Stranger Things“ steuert auf ihr Ende zu: Im Rahmen des Netflix-Events „Tudum“ hat der Streaminganbieter den Veröffentlichungsplan für die fünfte und letzte Staffel bekannt gegeben – und dieser orientiert sich an gleich drei großen Feiertagen. Die finalen acht Episoden werden in drei Teilen herausgebracht, beginnend im November 2025.

Drei Etappen, drei Feiertage

Volume One startet am 26. November 2025, dem Tag vor Thanksgiving (USA).

Volume Two folgt am 25. Dezember, pünktlich zu Weihnachten.

Den Abschluss bildet „The Finale“ an Silvester, dem 31. Dezember 2025.

Alle drei Teile werden weltweit zeitgleich um 17:00 Uhr pazifischer Zeit (PST) freigeschaltet. Je nach Zeitzone kann das lokale Veröffentlichungsdatum leicht variieren.

Begleitend zur Ankündigung hat Netflix einen ersten Teaser veröffentlicht, der Höhepunkte und zentrale Momente aus den bisherigen Staffeln zeigt. Die Geschichte der Hawkins-Crew steuert nun also auf ihr Ende zu. Insgesamt sollen über 650 Stunden Filmmaterial für die finale Staffel gedreht worden sein. Die Produktion wurde bereits vor etwa elf Monaten abgeschlossen.

Worum geht es in Staffel 5?

Die Duffer-Brüder, Schöpfer der Serie, halten sich mit Details zur Handlung weiterhin bedeckt, gaben jedoch bereits einen wichtigen Hinweis: Die letzte Staffel setzt im Herbst 1987 an – rund anderthalb Jahre nach den Ereignissen von Staffel 4. Netflix beschreibt die Ausgangslage wie folgt: „Herbst 1987. Hawkins ist von der Öffnung der Risse schwer gezeichnet. Unsere Helden verfolgen ein gemeinsames Ziel: Vecna finden – und ihn ein für alle Mal besiegen. Doch Vecna ist verschwunden, seine Pläne sind ein Rätsel.“

Und weiter: „Das Militär hat die Stadt unter Quarantäne gestellt und die Jagd auf Eleven erneut eröffnet – sie muss wieder in den Untergrund. Während sich der Jahrestag von Wills Verschwinden nähert, steigt die Angst vor dem, was noch kommen wird. Eine letzte, alles entscheidende Schlacht steht bevor – gegen eine Bedrohung dunkler und tödlicher als alles, was sie je erlebt haben. Um diese Herausforderung zu meistern, braucht es die gesamte Gruppe – vereint, ein letztes Mal.“

Die letzten Episoden

Die Veröffentlichung erfolgt mehr als drei Jahre nach dem zweiteiligen Release der vierten Staffel von „Stranger Things“ im Sommer 2022. Im Vorfeld hatte Netflix bereits die Titel der finalen Episoden enthüllt: