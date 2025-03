Millie Bobby Brown verteidigt sich nach Kritik an ihrem Äußeren

Die ganze Welt konnte mit anschauen, wie Millie Bobby Brown erwachsen geworden ist. Als sie nur zwölf Jahre alt war, konnte man die britische Schauspielerin bereits in der Erfolgsserie „Stranger Things“ auf Netflix sehen. Jetzt ist sie 21 Jahre alt und hat damit zu kämpfen, wie über sie berichtet wird. Am 4. März 2025 postete sie ein Video auf ihrem Instagram-Account, in dem sie über genau dieses Thema spricht.

„Ich weigere mich, mich für mein Erwachsenwerden zu entschuldigen“, so die Mimin in dem Clip. Sie erklärt, wie jung sie war, als sie anfing, in der Schauspielbranche zu arbeiten, und dass sie seitdem älter geworden ist und genau das den Leuten eine Angriffsfläche ermöglichen würde.

Ist das noch Journalismus?

In dem Video liest die Schauspielerin verschiedene Schlagzeilen vor, in denen hauptsächlich ihr Äußeres kommentiert wird. So heißt es zum Beispiel: „Was hat Millie Bobby Brown mit ihrem Gesicht gemacht?“ oder auch „Millie Bobby Brown wird fälschlicherweise für die Mutter von jemandem gehalten, während sie ihre jüngere Schwester Ava durch LA führt“.

Für Brown sei das kein Journalismus mehr, sondern Mobbing. Weiter heißt es in ihrem Statement: „Die Tatsache, dass erwachsene Autoren ihre Zeit damit verbringen, mein Gesicht, meinen Körper, meine Entscheidungen zu sezieren, ist beunruhigend.“

Noch schlimmer findet sie es jedoch, dass einige dieser Artikel von Frauen geschrieben worden sind. „Wir reden immer davon, junge Frauen zu unterstützen und zu fördern, aber wenn die Zeit gekommen ist, scheint es einfacher zu sein, sie für Klicks niederzumachen.“

Hier ihr Instagram-Beitrag:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Klein beigeben ist keine Lösung

Sollte man sich dem Druck und den negativen Meinungen beugen? Das ist für Millie Bobby Brown keine Option. „Ich weigere mich, mich für mein Erwachsenwerden zu entschuldigen. Ich weigere mich, mich kleinzumachen, um den unrealistischen Erwartungen von Leuten zu entsprechen, die nicht damit umgehen können, dass aus einem Mädchen eine Frau wird. Ich werde mich nicht dafür schämen, wie ich aussehe, wie ich mich kleide oder wie ich mich präsentiere.“

Millie Bobby Brown ist sicher nicht mehr die Zwölfjährige, die in „Stranger Things“ die Rolle der Eleven spielt. Auch wenn sie für diese Leistung bereits zweimal für einen Emmy nominiert wurde, hat sie in den vergangenen Jahren an vielen weiteren Projekten mitgewirkt. So spielte sie unter anderem in den Filmen „Enola Holmes“ und „Godzilla vs. Kong“ mit. Außerdem veröffentlichte sie 2023 einen eigenen Roman in Zusammenarbeit mit einer Ghostwriterin und wurde 2018 vom Magazin „Time“ in der Liste der „100 einflussreichsten Personen der Welt“ genannt.