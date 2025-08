„Stranger Things“ Staffel 5: Erste Episoden-Titel enthüllt

Die Macher der Erfolgsserie veröffentlichen die Titel der ersten beiden Folgen der finalen Staffel.

Nicht mehr lange, dann ist es so weit: Der Mega-Erfolg „Stranger Things“ findet mit acht Episoden in der fünften Staffel sein Ende. Die Serie der Duffer-Brüder zählt zu den erfolgreichsten Produktionen des Streaminganbieters Netflix. Via Instagram teilt Ross Duffer nun einen Beitrag, der die Fans zum Grübeln bringt.

Das sind die Titel der ersten Folgen

Die Bilder im Instagram-Post zeigen die Titel der ersten beiden Episoden der kommenden Staffel „Stranger Things“ auf einer großen Leinwand. Kapitel 1 trägt den Namen „The Crawl“, während das zweite Kapitel den Titel „The Vanishing of …“ erhält. Letzterer ist jedoch nur teilweise lesbar, denn ein Teil des Titels wurde übermalt und mit einem Fragezeichen versehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ins Deutsche übersetzt bedeutet der zweite Titel „Das Verschwinden von…“, wobei vermutlich der Name der betroffenen Figur absichtlich unkenntlich gemacht wurde. In der Bildbeschreibung schreibt Ross Duffer scherzhaft: „Ja, ja, du denkst, du weißt, wer bla bla.“ Außerdem lässt er die Fans wissen, dass die ersten beiden Episoden bereits fertiggestellt, abgemischt, vertont, koloriert und damit final fertig seien.

Duffer-Brüder teasern Großes an

Die Serienmacher geben außerdem weitere Einblicke in die neue Staffel. So sei „The Crawl“ laut eigener Aussage ihre Lieblingsfolge und gleichzeitig die ereignisreichste seit der allerersten Staffel. Auch zur zweiten Folge verrät Ross Duffer mehr. Sie enthalte eine Szene, auf die sie in dieser Staffel besonders stolz seien. Grund dafür ist offenbar der Opener der Episode, der laut Duffer „mit Abstand der verrückteste Cold Open“ sei, den sie je gedreht haben.

Staffel 5 erscheint in drei Teilen

Zum Leidwesen der Fans darf Duffer keine genauen Angaben zur Länge der Episoden machen, kündigt jedoch an, dies vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Die finalen acht Episoden von „Stranger Things“ werden in drei Teilen veröffentlicht. Volume 1 erscheint am 27. November 2025, Volume 2 folgt am 26. Dezember. Das große Serienfinale wird am 1. Januar 2026 ausgestrahlt. Alle Episoden werden weltweit zeitgleich um 17:00 Uhr PST freigeschaltet.