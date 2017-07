Stream: Ed Sheeran singt in der 7. Staffel „Game Of Thrones“ einen „neuen Song“

Am Sonntagabend war es endlich soweit: HBO strahlte die erste Folge der siebten Staffel „Game Of Thrones“ aus. Wir haben sie noch nicht gesehen und werden deswegen, selbst wenn wir wollten, nicht spoilern können. Nur eine kleine Szene haben wir schon aus dem Internet aufgeschnappt und wollen sie Euch nicht vorenthalten: Ed Sheerans lange angekündigter Cameo-Auftritt in Westeros. Der ist nämlich recht lustig.

In einem 14-sekündigen Videoausschnitt sieht man Sheeran in einer kleinen Gruppe weiterer Männer und Frauen in einem Wald campieren. Gemeinsam singen sie die folkloristisch klingenden Liedzeilen „For hands of gold are always cold, but a woman’s hands are warm“. Währenddessen reitet Arya Stark durch den Wald, zügelt ihr Pferd und kommentiert nach ein paar Sekunden des Lauschens: „It’s pretty song.“ Daraufhin Sheeran: „It’s a new one!“ LOL!

So @EdSheeran time traveled into #GameOfThrones to invent singing: "For hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm" pic.twitter.com/pzKddLDXen — Brian A. Hernandez (@BAHjournalist) July 17, 2017

Die Szene kam damit exakt so daher, wie Sheeran sie vor ein paar Wochen schilderte. Nun, da die Folge ausgestrahlt wurde, legt Sheeran auch ein Behind-The-Scenes-Foto nach:

A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Jul 16, 2017 at 8:46pm PDT

Seinen Cameo-Auftritt hat Sheeran übrigens nur indirekt seiner Popularität zu verdanken: Maisie Williams, die Arya Stark spielt, ist wohl großer Fan von Ed Sheeran. Die Serienmacher wollten ihr mit Sheerans Gastrolle einen Wunsch erfüllen.

Die siebte und vorletzte Staffel „Game Of Thrones“ umfasst sieben Folgen, wöchentlich strahlen HBO und in Deutschland SKY eine neue aus.