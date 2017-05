„Game Of Thrones“-Auftritt: Ed Sheeran singt in Staffel 7 für Arya Stark

Dass Tausendsassa Ed Sheeran nicht nur Hits schreiben, Männer zum Weinen und über sich selbst lachen kann, sondern bald auch einen Cameo-Auftritt in „Game Of Thrones“ bekommt, war bekannt. Nun hat der Songwriter ein paar Details über seinen kommenden, ziemlich außerordentlichen Auftritt verraten.

In einem Radiointerview spielte er seine Gastrolle herunter: „Ich erscheine nur in einer Szene mit Maisie (Williams, die Arya Stark spielt). Ich singe ein Lied und ihr gefällt es.“ Diese Kurzhandlung ist der Realität offenbar recht nah: Angeblich ist Williams privat ein Fan von Sheerans Musik, weshalb die Schöpfer der Serie seit Jahren versuchten, Sheeran mit ihr vor die Kamera zu kriegen.

Ein weiteres Lebensziel hat Ed Sheeran mit diesem Engagement außerdem erreicht: „One star-struck moment. Taking a pee next to Kit Harrington before I knew him, obviously being a big ‘Game of Thrones’ fan.”

Ed Sheeran ist nicht der erste Popmusiker, der in „Game Of Thrones“ mitspielen darf: 2014 spielten Sigur Ros in Staffel 4 ein Lied für den damaligen König Joffrey. Der zeigte sich natürlich unbeeindruckt und verscheuchte sie:

https://www.youtube.com/watch?v=61RnXNv1H5Y

„Game Of Thrones“ kehrt am 16. Juli 2017 zurück. Zwar wird die neue, siebte und vorletzte Staffel nur acht Episoden umfassen, allerdings startet nun das große Finale um den Kampf um den Eisernen Thron.