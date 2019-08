Sudan Archives kommt im November mit Debütalbum auf Deutschlandtour

Foto: Getty Images, Tim Mosenfelder. All rights reserved.

Sudan Archives hier beim „FORM Arcosanti“-Festival 2018 in Arcosanti, Arizona.

Sudan Archives musikalisch zu fassen, gestaltet sich schwierig. So brachte Brittney Parks, wie die in Ohio aufgewachsene Musikerin mit bürgerlichem Namen heißt, sich bereits in der vierten Klasse fast komplett im Alleingang das Geigespielen bei. Behilflich sei ihr dabei eigenen Angaben zufolge der Kirchenchor gewesen, der es ihr ermöglicht habe, ein aufmerksames Ohr für Melodien und Noten zu entwickeln.

Nachdem die damals 17-Jährige zu Hause rausgeschmissen wurde, zog es sie nach Los Angeles, wo sie sich plötzlich mit einer Fülle verschiedener kultureller Eindrücke konfrontiert sah. Daraus entwickelte sich bei Parks unter anderem eine Liebe für sudanesische Geigenmusik, US-amerikanischen R’n’B sowie für experimentelle Electro-Tracks.

Für sich selbst interpretierte Parks diese Einflüsse in eine ganz eigene Mischung aus westafrikanischen Rhythmen und sudanesischem Folk um, der von ihrer souligen Stimme — und natürlich auch der Geige — passend ergänzt wird.

Wer sich selbst von diesem einzigartigen musikalischen Amalgam überzeugen möchte, hat Glück: Sudan Archives kommt im November für drei Konzerte nach Deutschland — Musikexpress präsentiert.

Sudan Archives live — hier sind die Deutschlandtermine:

12.11. Berlin, Säälchen

13.11. Köln, CBE

14.11. München, Rote Sonne

Tickets gibt es ab sofort online bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Pünktlich zur Bekanntgabe der Tourdaten hat Stones Throw Records, das Label der in Los Angeles lebenden Musikerin, auf YouTube nun auch Sudan Archives‘ neue Single „Confessions“ geteilt.

Sudan Archives selbstbetitelte Debüt-EP erschien 2017. 2018 folgte mit SINK eine zweite EP. „Confessions“ ist die erste Single aus dem Debütalbum von Sudan Archives, das 2019 erscheinen soll.