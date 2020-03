Sufjan Stevens und Lowell Brams veröffentlichen überraschend ihr Album „APORIA“

Sufjan Stevens und sein Stiefvater Lowell Brams haben spontan ihr neues New-Age-Album APORIA veröffentlicht. Ursprünglich sollte die Platte erst am 27. März 2020 erscheinen, aufgrund der aktuellen Corona-Krise hatte man sich aber doch für ein vorzeitiges Release entschieden, in der Hoffnung, die LP noch in die Läden zu bekommen, bevor diese schließen müssen.

Brams und Stevens musizieren bereits seit Jahrzehnten zusammen und gründeten 1999 mit Asthmatic Kitty Records sogar ein gemeinsames Plattenlabel. Zuletzt kamen die beiden 2008 für die Produktion von MUSIC FOR INSOMNIA zusammen. APORIA entstand im Laufe der Jahre aus verschiedenen Jam-Sessions heraus, wie die beiden Musiker in einer offiziellen Pressemitteilung erklärten. Darin heißt es außerdem:

„Das Wort ‚Aporia‘ stammt aus dem Griechischen und bedeutet ‚Ausweglosigkeit‘ oder ‚Ratlosigkeit‘. Das ist eine gute Beschreibung dafür, wie viele von uns sich gerade fühlen. Was passiert hier? Was wird als nächstes passieren? Was können wir tun? Was jetzt? Wir geben uns keinen Illusionen hin — dieses Album ist beiweiten nicht das Wichtigste, was aktuell auf der Welt passiert — aber wir glauben dennoch, dass Musik etwas Heiliges ist und die Fähigkeit hat, in schwierigen Zeiten Schönheit, Weisheit, Wahrheit und Licht in unser Leben zu bringen. Wir hoffen, dass unsere Musik euch heute Sinn, Hoffnung und Ermutigung bringen kann. 50% der Einnahmen gehen an die gemeinnützigen COVID-19-Organisationen ‚No Kid Hungry‘ und ‚Partners in Health‘, die sich unter anderem für die Verteilung von Lebensmitteln einsetzen.“