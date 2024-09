Super Bowl 2025: Kendrick Lamar wird live performen

Der Rapper hat bei der Show-Ankündigung wohl auch gleich mal wieder gegen Drake ausgeteilt ...

Kendrick Lamar hat vermeldet, dass er bei der 2025er Halbzeitshow vom Super Bowl auftreten wird. Mit dieser Ankündigung via Instagram hat er scheinbar auch gleich wieder seinen Rivalen Drake gedisst.

Kendrick Lamar verspricht epischen Auftritt

Lamar wird bei der Halftime Show am 9. Februar in New Orleans live performen. In der Vergangenheit galt ein Auftritt beim Super Bowl als Meilenstein für viele Musiker:innen – darunter Größen wie Beyoncé, Prince und Rihanna.

Jay-Z, dessen Firma Roc Nation die Halbzeitshow in Zusammenarbeit mit der NFL und Apple Music produziert, lobte Lamar in diesem Zusammenhang als einen „einzigartigen Künstler und Performer“, der die Kultur des HipHop weltweit beeinflussen würde. Auch Seth Dudowsky, Head of Music der NFL, sprach lobend über Kendrick Lamar und betonte dessen umfangreichen Einfluss auf die Musikwelt und die Kultur.

Schon 2022 wurde ihm die Ehre zuteil, als er gemeinsam mit Dr. Dre, Snoop Dogg und Eminem während der Halbzeitshow auf der Bühne stand. Nun kehrt er als Headliner des Events zurück. Die Info teilte der Rapper am 8. September 2024 in den Socials. Dafür zeigte sich der 17-fache Grammy-Gewinner auf einem Footballfeld vor einer amerikanischen Flagge, während er Footballs aus einer Maschine ballern lässt. Dazu verkündete der Kalifornier: „Rap-Musik ist immer noch das einflussreichste Genre, das es gibt. Und ich werde dort sein, um die Welt daran zu erinnern, warum.“

Weiter heißt es von Lamar: „Ihr wisst, dass es nur eine Chance gibt, eine Meisterschaft zu gewinnen. Keine zweite Runde“, so der Musiker im releasten Clip. Diese Worte wurden von vielen Fans als semi-versteckter Seitenhieb gegen Drake interpretiert, mit dem der 37-Jährige seit Jahren eine öffentliche Fehde am Laufen hat. In der Kommentarspalte zum Instagram-Post gibt es eine lebhafte Diskussion dazu, ob Lamars Bemerkung „keine zweite Runde“ auf Drakes kontinuierliche Bemühungen um die Vorherrschaft im Rap-Spiel abzielen könnte. Eine offizielle Aussage dazu fehlt jedoch.

Seht hier Kendrick Lamars Super-Bowl-Ankündigungsvideo:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Lamar vs. Drake

Zum Zerwürfnis von Drake und Kendrick Lamar kam es bereits am 31. Oktober 2023, als Champagne Papi im gemeinsamen Track mit J. Cole gegen Lamar feuerte. Es folgte ein ellenlanger Schlagabtausch von Disstracks, der mit Drakes „The Heart Part 6“ Anfang Mai 2024 und Lamars Musikvideo zu „Not Like Us“ (in dem Stück wirft er Drake Pädophilie vor) gipfelte. Der Track erreichte zwischenzeitlich auch die Spitze der Charts.