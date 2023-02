„Bestes Album aller Zeiten“: Kendrick Lamar überholt Radiohead

Geschmäcker sind bekanntlich und zum Glück verschieden, Qualität lässt sich nicht in Verkaufszahlen messen. Wenn es aber nach den Usern der Plattform „Rate Your Music“ geht, ist Kendrick Lamars TO PIMP A BUTTERFLY aus dem Jahr 2015 das beste, mindestens aber beliebteste Album der Musikgeschichte.

Auf „Rate Your Music“ können Platten von der Community besprochen, diskutiert und bewertet werden. Bisheriger dortiger Spitzenreiter in der Kategorie „best album of all time“ waren Radiohead mit OK COMPUTER. Die hat Lamar nun überholt, sein drittes Album hat dort eine Durchschnittsbewertung von 4,34 Punkten. Entscheidend sind aber nicht Bewertungen allein: „Rate Your Music“ berechnet die Punktzahl laut eigener Aussage anhand eines komplexen Algorithmus, der unter anderem auch die Anzahl aller Reviews und das jeweilige Aktivitätslevel der User auf der Seite einbezieht.

Hier die Liste der aktuellen Top 20 der „besten Alben aller Zeiten“ (laut „Rate Your Music“):

01. Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly

02. Radiohead – OK Computer

03. Pink Floyd – Wish You Were Here

04. King Crimson – In the Court of the Crimson King

05. Radiohead – Kid A

06. Madvillain – Madvillainy

07. My Bloody Valentine – Loveless

08. Radiohead – In Rainbows

09. Pink Floyd – The Dark Side of the Moon

10. The Beatles – Abbey Road

11. Kendrick Lamar – good kid, m.A.A.d city

12. David Bowie – The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars

13. The Velvet Underground & Nico – The Velvet Underground & Nico

14. Talking Heads – Remain in Light

15. Mingus – The Black Saint and the Sinner Lady

16. The Beatles – Revolver

17. John Coltrane – A Love Supreme

18. Nas – Illmatic

19. Black Sabbath – Paranoid

20. Godspeed You! Black Emperor – Lift Yr. Skinny Fists Like Attenas to Heaven!

Kendrick Lamar veröffentlichte 2022 sein fünftes Album MR. MORALE AND THE BIG STEPPERS – und landete damit auf Platz 1 unserer Liste der 50 besten Alben des Jahres.

Radioheads aktuelles Album A MOON SHAPED POOL erschien 2016. Dieses Jahr wolle sich die Band laut Drummer Phil Selway wieder treffen. Ob es dabei um neue Musik oder Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum ihres sechstes Albums HAIL TO THE THIEF gehen könnte, ist bislang nicht bekannt.

Auf „Rate Your Music“ kann man über genannte Kategorie hinaus auch Rankings für zum Beispiel die besten Alben eines jeweiligen Jahres auslesen. Die demnach beste Platte des Jahres 2022 kam mit ANTS FROM UP HERE von Black Country, New Road.