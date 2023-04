Mit den aktuellen „The Big Steppers“-Shows überholt Kendrick Lamar sogar Drake und liefert die kommerziell erfolgreichste Tournee überhaupt ab.

Kendrick Lamar hat einen weiteren Rekord in der Tasche: Der 35-Jährige ist mit seiner Tour „The Big Steppers“ der Rapper mit umsatzstärksten Tournee der Musikgeschichte. Das vermeldete „Touring Data“ auf Twitter. Lamar konnte für 73 Auftritte 929.000 Tickets verkaufen und somit 110,9 Millionen US-Dollar einspielen.

Er hat somit Drake überholt, der die Liste bislang mit den „Aubrey & the Three Migos“-Shows anführte. Platz drei belegt fortan ebenfalls Drake, dicht gefolgt von Kanye West und Jay-Z.

Der aus Compton stammende Musiker taucht noch ein zweites Mal im Ranking auf: Mit der „DAMN“-Tour rankt Kendrick Lamar außerdem an fünfter Stelle. Travis Scott ist die Nummer sechs der Liste.

In Deutschland macht die „The Big Steppers“-Tour am 29. Juni 2023 auf dem „splash!“-Festival und am 8. Juli 2023 auf dem „Rolling Loud“ Halt.

Lamars Album MR. MORALE & THE BIG STEPPERS erschien am 13. Mai 2o22. Fans mussten geschlagene fünf Jahre auf die Platte warten, nachdem Kendrick Lamar mit DAMN sein vorheriges Werk im April 2017 veröffentlichte. Dementsprechend hoch waren die Erwartungen – sowohl von Kritiker:innen, als auch von der breiten Masse. Zumindest uns vom Musikexpress konnte die Scheibe überzeugen: Sie wurde im Mai 2022 Platte des Monats und erhielt die volle Punktzahl.