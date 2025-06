Paul Kalkbrenner in Berlin: Tickets, Anfahrt, Einlass & Wetter

Back for very good: Das sind die 50 besten Comeback-Alben

Am Freitag (27. Juni) und Samstag (28. Juni) kommt Paul Kalkbrenner für zwei Konzerte in die Parkbühne Wuhlheide Berlin. Aktuell tritt der deutsche Musiker und Produzent auf verschiedenen Festivals in ganz Europa auf. Am kommenden Wochenende dürfen sich dann die Fans aus Berlin auf die Open-Air-Shows des Elektro-Artists freuen.

Kalkbrenner spielte bereits im Jahr 2023 und 2024 ausverkaufte Shows in der Hauptstadt. Mit seinen Live-Performances war er auf diversen Festival- und Arenabühnen zu sehen, so unter anderem auch auf dem berühmten Tomorrowland Festival. Hier alle Infos zu seinen kommenden Shows in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin.

Tickets

Die Show am Samstag, den 28. Juni, ist bereits ausverkauft. Hier sind aber noch vereinzelt Resale-Tickets über Ticketmaster erhältlich. Diese werden von Fans an Fans weiterverkauft. Tickets für den Innenraum kosten hierbei aktuell 96,49 Euro, während Tickets für die Rangplätze bei 89,13 Euro liegen.

Für das Konzert am Freitag, den 27. Juni, sind für die Rangplätze noch reguläre Tickets erhältlich. Diese liegen über Ticketmaster preislich bei 77,50 Euro. Karten für den Innenraum sind jedoch auch hier nur noch von Fans für Fans über den Resale erhältlich.

Einlass, Beginn und Mitnahme von Getränken

Der Einlass für die Konzerte beginnt jeweils um 17 Uhr. Paul Kalkbrenner steht voraussichtlich ab 20 Uhr auf der Bühne.

Die Mitnahme von alkoholfreien Getränken ist bis max. 0,5 Liter pro Person im Tetra-Pak oder PET erlaubt. Ansonsten gelten die allgemeinen Einlassbestimmungen auf der Website der Parkbühne Wuhlheide.

Anfahrt

Die offizielle Adresse der Parkbühne Wuhlheide lautet: Straße zum FEZ 4 / An der Wuhlheide in 12459 Berlin.

Am besten ist die Location mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Dafür bietet sich die S-Bahn S3 in Richtung Erkner an. Haltestelle ist Bahnhof Wuhlheide. Von hier aus sind es nochmal circa 900 Meter bzw. 12 Minuten zu Fuß bis zur Bühne. Via Tram sind die Linien 27, 60, 61 und 67 optimal. Haltestelle ist hier Freizeit- und Erholungszentrum.

Parken

Im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Diese befinden sich lediglich entlang und beidseits der Straße An der Wuhlheide. Extra-Zeit für die Suche einer geeigneten Parkgelegenheit wird hier empfohlen.

Wetter

Für Freitag (27. Juni) ist mit bis zu 22 Grad Außentemperatur zu rechnen, die Tiefstwerte liegen voraussichtlich bei 18 Grad. Dabei ist es stark bewölkt, windig und es ist vereinzelter Regen möglich. Rechtzeitig zu Showbeginn soll sich die Sonne allerdings noch blicken lassen.

Am Samstag (28.Juni) soll es bis zu 27 Grad warm werden, die Tiefsttemperatur beträgt 20 Grad. Es ist hauptsächlich mit Wolken, Wind und wenig Sonnenstunden zu rechnen.