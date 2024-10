Swifties sauer: Hinchcliffe nennt Travis Kelce „nächsten O.J. Simpson“

Für Travis Kelce hatte Tony Hinchcliffe bei seiner Rede einen derben Scherz parat. So reagieren die Swifties.

Die Swifties sind empört. Der vermeintliche Komiker Tony Hinchcliffe hatte auf einer Trump-Kundgebung in seiner Rede am Sonntag (27. Oktober) den Swift-Gatten und Football-Star Travis Kelce als den „nächsten O.J. Simpson“ bezeichnet. Dieser Vergleich erregte in den sozialen Medien die Gemüter der Taylor-Swift-Fans.

Es wäre fast untergegangen

Neben Hinchcliffes Beleidigungen gegen Jüd:innen, Schwarze und Latinos wirkt der Seitenhieb auf den Quarterback der Kansas City Chiefs beinahe wie eine Randnotiz des insgesamt geschmacklosen verbalen Aussetzers. Das US-Außengebiet Puerto Rico titulierte er etwa als „schwimmende Müllinsel“.

Ein Taylor-Swift-Fan schrieb: „Die Scherze dieses rassistischen Komikers waren so ekelhaft rassistisch und abscheulich, dass die #swifties noch nicht einmal Wind von dem Witz bekommen haben, Travis Kelce könnte der nächste OJ Simpson sein, indem er andeutete, dass er Taylor Swift töten wird. Und alle haben gelacht.“

Der hergestellte Zusammenhang zwischen Simpson und Kelce machte seitdem viele Anhänger:innen des Star-Pärchens sauer. Grund dafür war folgende Aussage in Hinchcliffes Rede: „Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube, dass Travis Kelce der nächste O.J. Simpson sein könnte.“

„Geschmackloser“ Vergleich

Mit dem One-Liner bezog er sich auf den ehemaligen NFL-Spieler Simpson, der 1994 wegen des Mordes an seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson sowie deren Freund Ron Goldman angeklagt worden war. Der medial prominente Prozess mündete 1995 jedoch in einem Freispruch. Drei Jahre später erhielt O.J. Simpson in einem Zivilprozess, angestrengt durch die Familien der Opfer, doch noch seine Strafe: Er musste über 30 Millionen US-Dollar Entschädigung zahlen.

Im Gefängnis sollte er dennoch landen. Allerdings erst viele Jahre später und aus einem anderen Grund: Ein Raubüberfall auf ein Sportsouvenir-Geschäft. Nach einer neunjährigen Haftstrafe wurde er 2017 frühzeitig entlassen. Im April 2024 verstarb er im Alter von 76 Jahren.

In ihren Interpretationen des „Jokes“ sind sich Swift-Fans in einem sicher: Das war nicht lustig. Viele bezeichneten die Anspielung als „geschmacklos“ und „äußerst beleidigend.“ Einige sahen auch ihr Idol Taylor darin angefeindet. Eine Nutzerin auf X schrieb: „Der Witz darüber, dass Travis Kelce der nächste OJ Simpson ist, handelt in Wirklichkeit von der Überzeugung, dass Frauen, die dazwischenfunken, eine öffentliche Demütigung und einen Frauenmord verdienen.“

Swift stimmt für Harris

Swift hatte zuletzt offiziell ihren Support für die Präsidentschaftskandidatur von Kamala Harris angekündigt. Sie sagte, die demokratische Kandidatin „kämpft für die Rechte und Anliegen, von denen ich glaube, dass sie eine Kämpferin brauchen, die sie vertritt“. Gar nicht gefallen hatte das Harris-Gegner Donald Trump. Der entließ daraufhin ein eingeschnapptes „Ich hasse Taylor Swift“ auf seinem Truth-Social-Kanal in die Welt.