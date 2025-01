Schon vor Super Bowl: Streit um den Privatjet von Taylor Swift

Die Flughäfen in New Orleans zoffen sich wohl bereits darum, bei wem der Swift-Jet landen darf, sollte sie zum Super Bowl wollen.

Die Kansas City Chiefs – das Team, bei dem Swift-Freund Travis Kelce als Tight-End-Spieler arbeitet – sind nur noch ein Spiel von ihrem nächsten Ziel entfernt. Denn sollte die Mannschaft die entscheidende kommende Partie gewinnen, erwartet sie die Teilnahme am Super Bowl 2025 in New Orleans. Und auch Taylor Swift würde dann womöglich auch wieder dabei sein, um ihren Freund zu unterstützen – wie schon im vergangenen Jahr, als sie das Spiel aus einer Loge in Las Vegas verfolgte. Doch hinter den Kulissen gibt es bereits Zoff, der wenig mit Football an sich zu tun hat – denn die Flughäfen in und rund um New Orleans streiten sich schon darum, wer Taylor Swift empfangen könnte.

Spannungen an den Flughäfen

Will man für den Super Bowl in einem Privatjet einfliegen, muss dieses Unterfangen schon früh geplant werden. Flughafenplätze sind nämlich streng limitiert und so muss man sich oft Monate im Vorhinein einen Platz sichern. Bei dem Super Bowl in Las Vegas im vergangenen Jahr kam es dabei zu einigen Engpässen. Auf den 400 Plätzen landeten damals angeblich rund 1200 Privatjets.

In New Orleans ist die Situation für den heurigen Super Bowl ähnlich angespannt. Der Louis Armstrong New Orleans International Airport, der etwas außerhalb der Stadt liegt, ist der größte Flughafen der Region. Daneben gibt es aber auch den New Orleans Lakefront Airport, der vor allem für Privatflugzeuge genutzt wird, sowie mehrere kleinere Flughäfen im Umland. Und genau hier geht der Zoff los. Alle wollen nämlich, dass der Swift-Jet bei ihnen landet – wenn er denn landet.

Ein regelrechter Wettstreit um den Landeplatz für Swift soll vom Zaun gebrochen sein, denn jeder möchte Swift und den damit verbundenen Medienrummel für sich gewinnen. Wie „Bild“ berichtet, haben sich bereits mehrere Flughäfen an das Management der Popikone gewandt und sicherten der 35-Jährigen einen Landeplatz zu. Wer gewinnt?

Hat Swift schon einen Favoriten?

Angeblich aber hat Swift schon einen Favoriten: den Lakefront Airport, auf dem sie auch 2024 für ihre Tour landete. Außerdem ist der Flughafen nur eine Viertelstunde Fahrzeit vom Caesars Superdome Stadium entfernt, in welchem der Super Bowl stattfinden wird.

Bevor Swift aber entscheiden kann, welchen Ort sie am 9. Februar für ihren Flieger anvisiert, müssen die Kansas City Chiefs erst einmal die bevorstehenden Playoffs für sich entscheiden – und dann kann die Sängerin auch ihren Ausflug nach New Orleans planen und der Streit zwischen den Flughäfen kann ad acta gelegt werden.