Zach Bryan teilt gegen Taylor Swift aus & deaktiviert X wegen Gegenwind

Der Country-Star setzt Kanye West über Taylor Swift und die Eagles über die Chiefs – Swifties halten dagegen.

Am Dienstagabend (18. September 2024) hat der Country-Sänger Zach Bryan seinen X-Account deaktiviert, nachdem ein kontroverser Tweet über Kanye West und Taylor Swift einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hatte.

Zach Bryan provoziert mit „Kanye > Taylor“-Beitrag

Der Auslöser der Aufregung war ein provokanter Post, in dem er „Eagles > Chiefs“ und „Kanye > Taylor“ schrieb und abschließend fragte: „Wer teilt meine Meinung?“ Diese Aussage brachte vor allem Swifts Fans, die „Swifties“, gegen ihn auf. Der Tweet zielte gleich doppelt auf Swift ab – sowohl persönlich als auch in Bezug auf ihren Freund, Travis Kelce, der für die Kansas City Chiefs spielt.

Die Reaktionen auf den Beitrag ließen nicht lange auf sich warten. Fans verteidigten Swift leidenschaftlich, einige griffen seine Formulierung auf und kommentierten beispielsweise „Buchstäblich jeder andere > Zach Bryan“. Bryan versuchte zwar, den Schaden zu begrenzen, indem er erklärte, er habe betrunken getwittert und liebe sowohl Swift als auch West, doch wenig später deaktivierte er seinen Account.

Die Rivalität zwischen Kanye West und Taylor Swift ist seit langem ein öffentliches Thema. Sie begann 2009, als West Swifts Dankesrede bei den MTV Video Music Awards unterbrach und meinte, sie sollte nicht die Siegerin sein, und erreichte einen weiteren Höhepunkt, als West 2016 in seinem Song „Famous“ abfällige Bemerkungen über Swift machte. Seitdem stehen die beiden immer wieder im Mittelpunkt medialer Debatten.

Kritik an Taylor Swift und politischen Künstler:innen

Dieser Vorfall markierte nicht das erste Mal, dass Bryan durch kontroverse Postings auffiel. Bereits in der Vorwoche äußerte er sich kritisch zu Künstler:innen, die politische Statements in ihre Musik einfließen lassen, und richtete dabei seine Worte indirekt gegen Swift, die für ihre politische Haltung bekannt ist. Gerade erst äußerte sich die 34-Jährige in Bezug auf die Präsidentschaftswahl in den USA und sprach sich eindeutig für Kamala Harris aus. „Wer bereit ist, Politik über Musik zu stellen, versteht nicht den Sinn, Musik zu hören“, schrieb der Sänger damals.

Bryans Erklärung nach dem aktuellen Swift-Tweet fiel jedoch versöhnlicher aus: „Leute, ich liebe Taylor. Ich habe gestern Abend TTPD gehört und dann betrunken über Kanye getwittert. Wenn das jemand ernst genommen hat, soll er wissen, dass ich beide Künstler sehr liebe.“ Trotz dieser Entschuldigung entschied er sich, die Plattform zu verlassen.

Obwohl er seinen X-Account deaktivierte, blieb sein Instagram-Account aktiv. Dort teilte Bryan mehrere Songs von Kanye West. Unter anderem postete er Tracks wie „Good Life“ und „Ghost Town“. In der Vergangenheit hatte der 28-Jährige allerdings auch schon mehr positive Worte für Swift gefunden. Als ihr Album MIDNIGHTS 2022 erschien, äußerte er sich enthusiastisch auf X und nannte ihren Song „August“ aus dem Album FOLKLORE als seinen Lieblingssong.