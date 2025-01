Taylor Swift: Travis Kelce kann aus dem Stegreif ihre Songs zitieren

Er scheint einfach immer an seine Freundin zu denken – selbst wenn mit ganz anderem Kontext er Interviews gibt.

Travis Kelce hat in einem neuen Interview unter Beweis gestellt, dass er selbst dann nur seine Freundin, US-Superstar Taylor Swift, im Kopf hat, wenn er eigentlich über sich und sein Dasein als Profi-Footballer reden soll.

Kelce zitiert 13 Jahre alten Swift-Song

Am Montag, den 13. Januar, war der Tight-End-Spieler beim Podcast „Pat McAfee Show“ zu Gast. Dabei sollte der 35-Jährige eigentlich über seinen Job reden und Updates dazu geben. Kelces Antwort war aber nicht etwa eine wie so oft für Sportler typisch-einsilbig-diplomatische Reaktion, sondern ein Zitat eines Swift-Songs.

Als würden sich rund um die Uhr seine Gedanken nur um seine 35-jährige Partnerin drehen, fing er an, das Stück „22“ von der Singer-Songwriterin zu zitieren: „I’m fired up, I’m feeling 22 all over again, baby.“ Podcasthost McAfee verstand die Swift-Referenz und intonierte sofort den Refrain des Liedes, woraufhin Kelce sogleich einen kleinen Tanz vollführte.

Das zitierte Lied, was auf dem vierten Taylor-Swift-Album RED (von 2012) zu finden ist, lockerte also weiter die Gesprächsstimmung, ohne das sich der Sportler in Bezug auf seine To Dos mit den Kansas City Chiefs um Kopf und Kragen reden musste.