Sydney Sweeney hängt BHs ohne Genehmigung am Hollywood-Schild auf

Mehr zur illegalen Aktion der Schauspielerin und den damit zusammenhängenden Folgen.

Sydney Sweeney hat für eine Werbekampagne Dessous am weltbekannten Hollywood-Zeichen angebracht – ohne zuvor die erforderliche Genehmigung einzuholen. Die nächtliche Aktion sollte ihre kommende Unterwäsche-Linie bewerben.

Doch es lässt sich nun darüber streiten, ob die illegale Sache der Idee zuträglich war oder nicht. Die Behörden sind in jedem Fall nicht erfreut gewesen über die BH-Hängung der Schauspielerin.

Nächtliche Kletteraktion am Wahrzeichen dokumentiert

Am Montag, 26. Januar 2026, veröffentlichte die „Euphoria“-Darstellerin auf Instagram ein Video, das sie und ihr Team bei einer nächtlichen Aktion am Hollywood-Schild zeigt. Die Aufnahmen dokumentieren, wie die Gruppe das Wahrzeichen erklimmt und eine Wäscheleine mit verschiedenen BHs über alle Buchstaben des berühmten Schriftzugs spannt.

Der Clip zeigt die 28-Jährige und ihr Team beim Beladen schwarzer Sporttaschen in einen Transporter und der Anfahrt zum Schild. Anschließend tragen sie die Taschen den Hang hinauf, schlüpfen durch ein Loch im Zaun und seilen sich mit Seilen zum Schild hoch. Sydney Sweeney klettert dabei auf die Rückseite des Buchstabens „H“, um Dessous darüber zu werfen.

Hier geht es zum besagten Clip:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Behörden erfuhren erst durch Social-Media-Video von der Aktion

Nun ist klar: Die Hollywood Chamber of Commerce, die die Markenrechte am Hollywood-Schild besitzt, erteilte keine Genehmigung für die Werbeaktion. Vertreter:innen der Handelskammer und des Hollywood Sign Trust, der das Wahrzeichen verwaltet, erklärten gegenüber der „Los Angeles Times“, dass sie erst durch das veröffentlichte Video von der Aktion erfuhren.

„Jeder, der das Hollywood-Schild für kommerzielle Zwecke nutzen oder darauf zugreifen möchte, muss eine Lizenz oder Genehmigung von der Hollywood Chamber einholen“, erklärte Kammerdirektor Steve Nissen in einer offiziellen Stellungnahme demnach. Die Produktion mit Sydney Sweeney sei weder autorisiert gewesen, noch habe man vorab davon gewusst. Niemand habe eine entsprechende Lizenz beantragt.

Drehgenehmigung für Gebiet reichte nicht aus

Die Werbeaktion sollte Sydney Sweeneys kommende Dessous-Linie „Syrn“ bewerben. Und Sweeneys Team hatte sich auch eine Erlaubnis von FilmLA für Dreharbeiten in der Umgebung eingeholt. Für Aufnahmen direkt am Schild selbst – einem Bereich mit eingeschränktem Zugang – ist jedoch eine spezielle Lizenz erforderlich, die nicht vorlag.

Nach Angaben von „TMZ“ wurden einige BHs nach dem Dreh wieder entfernt, allerdings blieben angeblich vier bis fünf Exemplare zurück. Officer Tony Im, Sprecher der Polizei von Los Angeles, bestätigte, dass bislang kein Polizeibericht wegen möglicher Hausfriedensbruch- oder Vandalismus-Vorwürfe eingereicht wurde.