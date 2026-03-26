Sydney Sweeney: Bruder Trent ist im Militär im Ausland stationiert

Sydney Sweeney postete ein Bild ihres Bruders Trent in Uniform – er dient bei der US Air Force im Ausland. Spekulationen über einen Kriseneinsatz bleiben unbestätigt.

Hollywood-Star Sydney Sweeney hat öffentlich gemacht, dass ihr jüngerer Bruder aktuell für das US-amerikanische Militär im Ausland stationiert ist. Auslöser war eine persönliche Instagram-Story, in der die Schauspielerin familiäre Einblicke gewährte und zugleich ihre Unterstützung für US-Soldat:innen ausdrückte.

In dem Beitrag teilte Sweeney ein Bild eines Videoanrufs mit ihrem Bruder Trent, der in Militäruniform zu sehen ist. Dazu schrieb sie, dass sie sich immer freue, von ihm zu hören, wenn er im Einsatz sei, und schickte zugleich „Liebe an alle Soldat:innen im Ausland“.

Ihr Bruder Trent Sweeney ist laut Berichten 25 Jahre alt und dient seit mehreren Jahren bei der United States Air Force. Erst im August 2025 wurde er zum Staff Sergeant befördert.

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Spekulationen über möglichen Kriseneinsatz

Parallel zu Sweeneys Posting sorgt die geopolitische Lage für zusätzliche Aufmerksamkeit. Medien berichten über verstärkte Truppenbewegungen der USA in Richtung Nahost.

Ein direkter Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Trent Sweeney und konkreten militärischen Operationen ist jedoch nicht bestätigt. Beobachter:innen betonen, dass solche Einsätze häufig routinemäßig erfolgen und nicht zwingend mit Kampfhandlungen verbunden sind.

Auch die Einheit, in der Trent Sweeney dient, deutet eher auf eine unterstützende Rolle hin: Er gehört zu einer Munitionsstaffel der Luftwaffe, die vor allem für Wartung und Bereitstellung von Munition zuständig ist – nicht für direkte Fronteinsätze.

Zwischen Privatem und politischer Wahrnehmung

Für Sydney Sweeney ist es nicht das erste Mal, dass ihr Privatleben öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie „Euphoria“, steht regelmäßig im Fokus – zunehmend aufgrund politischer Zuschreibungen.

So wurden in der Vergangenheit wiederholt Debatten über ihre politische Haltung geführt. Auslöser waren unter anderem Familienfotos, auf denen Verwandte mit „Make America Great Again“-Caps zu sehen waren. Sweeney selbst stellte klar, dass es sich um private Aufnahmen ohne politische Botschaft ihrerseits handle.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte 2025 zudem eine Kampagne des Modelabels „American Eagle“. Unter dem Slogan „Sydney Sweeney has great jeans“ spielte die Werbung bewusst mit dem englischen Wortspiel zwischen „jeans“ und „genes“. Der Kampagne wurde vorgeworfen, mit problematischen Untertönen zu arbeiten. Insbesondere die Kombination aus Wortspiel und der Inszenierung einer weißen, blonden Frau mit blauen Augen wurde von einigen als mögliche Anspielung auf eugenische Ideologien interpretiert.

Sweeney äußerte sich zunächst nicht zu der Kritik und erklärte später, ihr Schweigen zu bereuen, da es die Debatte eher verstärkt habe.

Neue Spekulationen rund um „Euphoria“

Parallel dazu kursieren erneut Spekulationen über mögliche Spannungen im Umfeld der dritten Staffel von „Euphoria“. Auslöser war ein Teaser zur neuen Staffel, in dem Sydney Sweeney in einem Gruppenfoto der Hauptbesetzung – mit Co-Stars wie Zendaya und Hunter Schafer – fehlt.

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In sozialen Netzwerken wurde dies schnell als mögliches Indiz für eine angebliche Fehde interpretiert. Bereits zuvor hatten Gerüchte über mutmaßliche Spannungen – unter anderem aufgrund unterschiedlicher politischer Wahrnehmungen – die Runde gemacht. Konkrete Hinweise auf persönliche Konflikte gibt es jedoch nicht.

Sweeneys Abwesenheit soll allerdings schlicht auf den Drehplan zurückzuführen sein. Während das Gruppenbild entstand, habe sie parallel eine andere Szene gefilmt und deshalb nicht teilnehmen können.