James Bond & OPs: Sydney Sweeney räumt mit Gerüchten auf

Sydney Sweeney nimmt Kommentare über ihr Äußeres mit Humor. Mit ihrem Selbstbewusstsein will sie Frauen empowern, sagt sie. Und was war das mit James Bond?

Sydney Sweeney hat sich schon viele Kommentare über ihr Aussehen anhören müssen – häufig begleitet von Gerüchten über angebliche Schönheitsoperationen. Von Brust-OPs über Facelifts bis hin zu Botox wurde viel über mögliche Eingriffe spekuliert. Nun stellt die Schauspielerin klar: „Ich habe noch nie irgendetwas machen lassen. Ich habe absolut Angst vor Nadeln. Keine Tattoos. Nichts. Ich werde würdevoll altern.“

Im Interview mit „Variety“ begegnet Sweeney den Spekulationen, die sie seit ihrer Kindheit begleiten, mit Humor. „Es ist wirklich witzig. Ich sehe online dann solche ‚Vergleichsbilder‘. Und ich denke: Ich bin auf diesem Foto zwölf. Natürlich sehe ich anders aus. Ich trage jetzt Make-up und bin 15 Jahre älter.“

„Viele denken, sie kennen mich – aber das tun sie nicht“

Vor allem ihre kontroverse Werbekampagne für die US-Kleidermarke American Eagle rückte ihren „Sex Appeal“ erneut in den Fokus. Die Diskussionen über ihren Körper seien oft absurd und manchmal verletzend, gesteht Sweeney im Interview. Einschüchtern lasse sie sich davon jedoch nicht. „Ich spiele viele sehr polarisierende Charaktere, und ich glaube, viele denken, sie kennen mich – aber das tun sie nicht.“

„Ich hoffe, dass ich andere Frauen dazu inspirieren kann, selbstbewusst zu sein“

Ihr Ziel sei es, Frauen zu stärken, anstatt sich für ihre Weiblichkeit zu entschuldigen, sagt sie gegenüber „Variety“: „Ich hoffe, dass ich andere Frauen dazu inspirieren kann, selbstbewusst zu sein und einfach zu zeigen, was sie haben und sich gut zu fühlen, denn man sollte sich in keinem Raum entschuldigen oder verstecken oder bedecken müssen.“

Hauptrolle in „James Bond“?

Während Sweeney bei Kommentaren zu ihrem Aussehen klare Worte findet, äußert sie sich zu einem anderen Gerücht deutlich zurückhaltender. Seit Monaten kursieren Spekulationen, sie könne im nächsten „James Bond“-Film eine zentrale Rolle übernehmen. Medienberichten zufolge soll sich sogar Amazon-Gründer Jeff Bezos für sie eingesetzt haben.

Darauf angesprochen, antwortet die 28-Jährige auffallend vage: „Ich kann nicht … (sieben Sekunden Pause) ich weiß es nicht… (zehn Sekunden Pause) Um ehrlich zu sein, ich kenne nicht alle Bond-Gerüchte, aber ich war schon immer ein großer Fan der Reihe, und ich bin gespannt und neugierig, was sie damit vorhaben“, zitiert „Variety“ die Schauspielerin. Auf die Frage, ob sie Interesse hätte, falls ein Angebot käme, entgegnet Sydney Sweeney: „Kommt auf das Drehbuch an. Ich glaube, ich hätte mehr Spaß als James Bond.“