Sydney Sweeney und Scooter Braun essen schon gemeinsam Pizza

Sydney Sweeney hat keine Lust mehr, über ihre Jeans zu sprechen

Die vieldiskutierte Schauspielerin und der Musik-Mogul daten sich nun auch in aller Öffentlichkeit.

Sydney Sweeney ist derzeit vielleicht der am meisten beobachtete Hollywood-Star. Das liegt weniger an ihren mehr oder minder gelungenen Einsätzen als Schauspielerin. Stattdessen gelang es ihr mit einer Jeans-Kampagne, halb Amerika zu polarisieren.

Wie auch immer man zur „Sydney Sweeney Has Great Jeans“-Kampagne von American Eagle stehen will, die 28-Jährige schwebt derzeit in anderen Sphären. Schon vor einigen Tagen enthüllte „TMZ“, dass Sweeney den 44-jährigen Musikmanager Scooter Braun trifft (der bei Fans von Taylor Swift Wutanfälle auslöst).

Vertraute erzählten der Boulevard-Seite, dass sie im Moment eben das mache, was Menschen in den Zwanzigern tun: daten! Will heißen: Beide lassen es locker angehen.

Romantik in der Luxus-Pizzeria

Wie ebenfalls „TMZ“ berichtet, wurden Sweeney und Braun soeben bei einem ersten öffentlichen Date im italienischen Edel-Bistro Jon & Vinny’s in Los Angeles gesichtet. Ein Beobachter beschrieb die Stimmung als ausgelassen unn wollte eine herzlich lachende Schauspielerin gesehen haben.

Zu essen gab es Pizza und Bilder bei „TMZ“ zeigen, dass beide nicht allein am Tisch saßen, aber sehr vertraut miteinander scheinen.

Sweeney war noch vor kurzer Zeit mit Filmproduzent Jonathan Davino verlobt, aber im Januar kündigten beide an, kein Paar mehr zu sein. Braun trennte sich im Juli 2021 von seiner Frau Yael Cohen, mit der er sieben Jahre lang verheiratet war.

Kennengelernt hatten sich beide bei der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sanchez in Venedig.