Sydney Sweeney verwandelt sich für Christy-Martin-Biopic körperlich komplett

Sydney Sweeney hat sich für ihre bislang wohl körperlich anspruchsvollste Rolle drastisch verändert: In einem kommenden Biopic spielt sie die legendäre US-Boxerin Christy Martin – und musste dafür nicht nur mental, sondern auch physisch in den Ring steigen. In einem Interview sprach sie nun erstmals ausführlich über den harten Weg dorthin.

„Ich kam an Bord, um Christy zu spielen, und hatte etwa dreieinhalb Monate Training“, berichtet Sweeney vor „W Magazine“. „Ich fing an, richtig zu essen. Ich habe morgens eine Stunde Krafttraining gemacht, mittags etwa zwei Stunden Kickboxen und abends noch einmal eine Stunde Krafttraining.“

„Mein Körper war komplett anders“

Der Effekt auf ihren Körper ließ nicht lange auf sich warten. „Mein Körper war komplett anders“, erzählt die 27-Jährige weiter. „Ich passte in keine meiner Klamotten mehr. Normalerweise trage ich Jeansgröße 23, und plötzlich war es Größe 27. Meine Brüste wurden größer. Und mein Hintern riesig. Es war verrückt! Ich dachte nur: ‚Oh mein Gott.‘“ Trotz aller Umstellungen blickt sie positiv auf die Veränderung: „Aber es war unglaublich: Ich war so stark, also verrückt stark.“

Während der Drehzeit wurden Paparazzi-Bikini-Bilder von ihr veröffentlicht, die in den sozialen Medien zu Bodyshaming-Kommentaren führten – diese nahm Sweeney jedoch bewusst zum Anlass, um öffentlich auf die Kritik zu reagieren und das Thema anzusprechen.

Biopic über eine Boxlegende mit tragischem Hintergrund

Das Biopic, das noch keinen offiziellen Titel hat, entsteht unter der Regie von David Michôd, der gemeinsam mit Mirrah Foulkes auch das Drehbuch schrieb. Im Zentrum steht der kometenhafte Aufstieg von Christy Martin zur bekanntesten Boxerin Amerikas in den 1990er-Jahren – und die Schattenseiten ihres Lebens.

Martin begann ihre Profi-Karriere 1989 und wurde 2009 Weltmeisterin im Superweltergewicht. 2010 überlebte sie einen Mordanschlag ihres Ehemanns James Martin, der sie mit einem Messer attackierte und anschließend mit einer Pistole anschoss. Er wurde 2012 wegen versuchten Mordes zweiten Grades zu 25 Jahren Haft verurteilt.

Erste Einblicke auf Instagram

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Oktober 2024 veröffentlichte Sweeney auf Instagram erste Einblicke in ihre Rolle: „In den letzten Monaten war ich tief in das Training eingetaucht, um die Geschichte einer unglaublichen Frau zum Leben zu erwecken – einer wahren Kämpferin, die sowohl im Ring als auch außerhalb große Schlachten geschlagen hat“, schrieb die „Euphoria“-Darstellerin. „Ihre Reise ist ein Zeugnis für Widerstandskraft, Stärke und Hoffnung, und ich fühle mich geehrt, in ihre Fußstapfen treten zu dürfen, um ihre bewegende Geschichte mit euch zu teilen. Mehr kommt bald :).“

Neben Sweeney gehören Ben Foster (als James Martin), Merritt Wever, Katy O’Brian, Ethan Embry, Jess Gabor, Chad L. Coleman und Tony Cavalero zur Besetzung. Produziert wird das Projekt von Anonymous Content, Black Bear, Fifty-Fifty Films, Votiv und Yoki Inc. Ein offizieller Starttermin steht noch aus.