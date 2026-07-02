System Of A Down & Queens Of The Stone Age in Berlin: Tickets, Anfahrt, Setlist, Wetter

Beide Bands treten am 8. Juli im Olympiastadion in Berlin auf. Alle wichtigen Infos gibt es hier im Überblick.

Bei diesem Konzert weiß man gar nicht, wer für den Headliner oder den Special Guest anreist. In jedem Fall sollten Rocklieberhaber:innen auf ihre Kosten kommen. Am 8. Juli spielen System Of A Down im Olympiastadion in Berlin. Begleitet werden sie von Queens Of The Stone Age. Alles, was ihr dazu wissen müsst, hier.

Tickets

Noch keine Tickets? Kurz durchatmen: Es gibt noch Chancen. Aktuell sind die günstigeren Alternativen verifizierte Resale-Tickets auf Ticketmaster oder FanSale, die ab 94 Euro erhältlich sind. Doch auch offizielle Restkontingente sind noch zu haben: Sie starten ab 154 Euro.

Zeiten

Als Startzeit ist meist 17:30 Uhr zu lesen. Entsprechend könnte da schon mit der ersten Vorband des Abends, Acid Bath, gerechnet werden. Im Anschluss betreten gegen 18.30 Uhr die Queens Of The Stone Age die Stage. Und spätestens zu 20 Uhr sollten alle ready für den Main Act SOAD sein. Denn in der Regel heißt es auch im Olympiastadion: Ab 22 Uhr gehen die Lichter aus.

Anfahrt

Zum Olympiastadion gelangen Fans bequem mit dem öffentlichen Nahverkehr: Die U-Bahnlinie U2 fährt bis zur Haltestelle Olympia-Stadion. Auch die S-Bahnen S3 und S9 halten hier. Mit den Buslinien M49 und 218 erreicht man die Haltestelle Flatowallee. Außerdem bedient die Buslinie 143 den U-Bahnhof Neu-Westend, von dort aus geht es entweder zu Fuß oder mit der U2 weiter zum Stadion.

Autofahrer:innen lassen sich am besten zur Adresse Olympischer Platz 3, 14053 Berlin leiten. Rund um das Stadion gibt es Parkmöglichkeiten, die teilweise kostenpflichtig sind, etwa am Olympischen Platz sowie an den Parkplätzen PO4 und PO5.

Setlist

Bei ihrem Schweden-Konzert in Solna am 29. Juni spielten System of a Down folgende Setlist:

Soldier Side (Intro)

B.Y.O.B.

Suite-Pee

Chic ‚N‘ Stu

Prison Song

Aerials

I-E-A-I-A-I-O

Innervision

Darts

Genocidal Humanoidz

Needles

Deer Dance

Radio/Video

Dreaming

Hypnotize

ATWA

Bounce

Suggestions

Psycho

Chop Suey!

Lonely Day

Lost in Hollywood

Streamline

Spiders

Forest

DAM

War?

Toxicity

Sugar

Wer auch neugierig auf das Set von Queens of the Stone Age ist: So sah ihre Performance in der Strawberry Arena in Solna aus. Hier waren sie ebenfalls als Special Act von System of a Down auf der Bühne. Einige Songs hat die Band zum ersten Mal seit Jahren wieder live gespielt.

Run, Pig, Run (erstes Mal live seit 2008)

Little Sister

My God Is the Sun

Negative Space

The Fun Machine Took a Shit and Died (erstes Mal live seit 2014)

I Sat by the Ocean

I Appear Missing

Feel Good Hit of the Summer

Sick, Sick, Sick

Go With the Flow

No One Knows

A Song for the Dead

Wetter

Es sieht ganz okay aus: Tagsüber kann mit bis zu 23 Grad und etwas Sonne und Wolken geplant werden und abends soll es sich schlimmstenfalls auf 14 Grad abkühlen. Aber: kein Regen, kein Sturm.