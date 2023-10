SZA unterstützt Lizzo inmitten von Mobbing- und Belästigungsvorwürfen

SZA bezeichnet ihre Freundin als „wunderschönen“ Menschen und betet, „dass sich alle davon erholen“.

Seit August 2023 befindet sich Lizzo in einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten. Zahlreiche ehemalige Mitarbeiter:innen werfen der Sängerin Mobbing und Belästigung vor. Nun äußerte sich SZA zu den Vorwürfen und verteidigt ihre Freundin.

Als die „Kill Bill“-Sängerin vom US-amerikanischen „Rolling Stone“ gefragt wurde, wie sie zu den schweren Anschuldigungen stehe, verteidigt sie Lizzo. „Ich sage nur, basierend auf den Werten und der Energie, die ich in meiner Freundin sehe, denke ich wirklich, dass sie eine wunderschöne Person ist. Ich bete wirklich, dass sich alle davon erholen, denn jeder verdient es zu heilen und sich sicher und geliebt zu fühlen“, meint SZA im Gespräch. „Ich hoffe wirklich, dass sich am Ende alle so fühlen, wenn das alles vorbei ist. Denn das ist die Hauptsache.“

Schwere Vorwürfe gegen Lizzo

Bereits Anfang August begann der Rechtsstreit um Lizzo. Kaum hatte sie die Anschuldigungen von drei ehemaligen Background-Tänzerinnen abgewiesen, die ihr „sexuelle Belästigung und Schaffung eines feindlichen Arbeitsumfelds“ vorwarfen, folgten bereits die nächsten Vorwürfe. Am 21. September reichte die Kostümbildnerin Asha Daniels, die an Lizzos Tournee 2023 mitgearbeitet hat, eine Klage gegen die „About Damn Time“-Sängerin wegen rassistischer und sexueller Belästigung, Diskriminierung aufgrund einer Behinderung, rechtswidrige Kündigungen und Körperverletzung ein. Sie richtet sich nicht nur gegen die Künstlerin, sondern auch gegen ihre Produktionsfirma Big Grrrl Big Touring, Inc. (BGBT), ihre Garderoben-Managerin Amanda Nomura und ihre Tourmanagerin Carlina Gugliotta.

Zwei der Tänzerinnen, die Lizzo verklagten, behaupten, sie haben versucht die Angelegenheit „intern“ zu klären. Sie wurden allerdings mit einer „Abfuhr“ abgefertigt.

Die Sängerin bestreitet nach wie vor alle Anschuldigungen und bezeichnet sie als „ungeheuerlich“. In der vergangenen Woche hat sie den vorsitzenden Richter aufgefordert, die „falsche“ Klage gegen sie fallen zu lassen. Die Musikerin findet es „enttäuschend“, dass ihr Charakter auf diese Weise „kritisiert“ wird.

Auch ihr Anwalt äußert sich öffentlich zu dem Rechtsstreit und meint, dass sie „beabsichtigen, wegen böswilliger Verfolgung zu klagen, nachdem sie sich durchgesetzt hat und diese fadenscheinigen Behauptungen abgewiesen wurden.“ Er finde außerdem, dass die Klage eine reine „Farce“ sei. „Alle gegenteiligen Behauptungen sind lächerlich, und wir freuen uns darauf, dies vor Gericht zu beweisen“, resümierte Lizzos Team.

Lizzo und SZA als Team

SZA arbeitete dieses Jahr zusammen mit der Sängerin an einem Remix von Lizzos Song „Special“ aus ihrem gleichnamigen 2022er Album. Außerdem trat die Angeklagte als Special Guest auf SZAs letzter Show ihrer „SOS“-Tour auf.