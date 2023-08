Beyoncé steht hinter Lizzo inmitten von Vorwürfen der sexuellen Belästigung und der Schaffung eines toxischen Arbeitsplatzes

Beyoncé hat sich inmitten einer Klage, die ihre ehemaligen Tänzerinnen gegen die Sängerin eingereicht haben, hinter Lizzo gestellt.

Während ihres Konzerts in Atlanta am Montag (14. August) erwähnte Beyoncé Lizzo bei ihrer Performance von „Break My Soul (The Queens Remix)“. „Ich liebe dich, Lizzo!“, verkündete sie.

Seht hier den Clip vom Konzert

In einer Klage, die Anfang des Monats eingereicht wurde, beschuldigten drei ehemalige Tänzerinnen von Lizzo die Sängerin der sexuellen Belästigung und der Schaffung eines feindlichen Arbeitsumfelds.

Lizzo wies die Vorwürfe in einer in den sozialen Medien veröffentlichten Erklärung zurück und schrieb: „Normalerweise reagiere ich nicht auf falsche Anschuldigungen, aber diese sind so unglaublich wie sie klingen und zu empörend, um nicht angesprochen zu werden.“ Seitdem hat sie die Dienste des Anwalts Marty Singer in Anspruch genommen, zu dessen Klienten in der Vergangenheit unter anderem Bill Cosby, Johnny Depp und Chris Brown zählten.

Unmittelbar nach der Einreichung der Klage ließ Beyoncé Lizzos Namen vorübergehend aus „Break My Soul (The Queens Remix)“ weg. Jetzt aber scheint Beyoncé wieder voll und ganz auf der Seite von Lizzo zu stehen.