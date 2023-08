Grimes zeigt Unterstützung für Lizzo

Sängerin Grimes über ihre Kollegin: „Lizzo war ein Jahrzehnt lang nett zu mir und zu anderen, bevor sie ‚cool‘ war“

Lizzo sieht sich Vorwürfen sexueller Belästigung augesetzt und wird sich womöglich bald vor Gericht verantworten. Der Sängerin wird vorgeworfen, einige ihrer ehemaligen Tänzerinnen sexuell und psychisch missbraucht zu haben. Seitdem haben sich zahlreiche Künstler:innen wie Beyoncé deutlich gegen Lizzo und ihr Verhalten ausgesprochen.

Nicht so Sängerin Grimes. Anders als die meisten ihrer Kollegen:innen, zeigt sich die kanadische Sängerin solidarisch und teilt öffentlich ihre Unterstützung für Lizzo. Am Sonntag (6. August) schrieb die 35-Jährige in den sozialen Medien über ihre positiven Erfahrungen mit Lizzo, die jetzt von drei ihrer ehemaligen Background-Tänzerinnen unter anderem wegen sexueller Belästigung und Förderung eines feindlichen Arbeitsumfelds verklagt wird.

„Ich liebe Lizzo. Ich will nicht sagen, dass ich Leuten nicht glaube, wenn schlimme Dinge passieren, aber ich hatte Tänzerinnen, die unter meiner Aufsicht auf eine Art und Weise misshandelt wurden, von der ich erst viel später erfuhr“, schrieb Grimes auf X (früher Twitter).

„Aber Loyalität ist für mich wichtig. Lizzo war ein Jahrzehnt lang nett zu mir und anderen, bevor sie ‚cool’‘ war, und sie hat sich um mich gekümmert, als es niemanden interessierte. Ich habe immer nur vorbildliches Verhalten von ihr gesehen, vor allem, als mich alle hassten und sie ganz oben war. Es gab keinen Grund für sie, sich zu melden, außer ein guter Mensch zu sein. Nur meine Meinung.“

Grimes fügte hinzu: „Ich erinnere mich daran, dass ich so glücklich war, als sie das erste Mal auftauchte, weil ich noch nie erlebt hatte, dass ein so bewundernswerter Mensch in der Musikindustrie Ruhm erlangt. Ich kann kaum glauben, dass sie sich so radikal verändert hat, müde von einer Kultur, die versucht, ihre größten Tugenden zu zerstören. Lizzo ist erstaunlich.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Lizzo streitet Missbrauchsvorwürfe ab

In der am Dienstag (1. August) eingereichten Klage beschuldigen die Tänzerinnen Arianna Davis, Crystal Williams und Noelle Rodriguez Lizzo und ihre Big Grrrl Big Touring Inc. einer ganzen Reihe von Rechtsverstößen, darunter Body-Shaming, rassistische und religiöse Diskriminierung und die Aufforderung, nackte Tänzerinnen während einer Live-Sex-Show zu berühren.

Lizzos streitet derweil sämtliche Vorwürfe gegen sie ab. Als Reaktion auf die Klage bezeichnete sie die Behauptungen als „falsch“ und „sensationsgeile Geschichten“. „Ich bin nicht der Bösewicht, als den mich die Leute und die Medien in den letzten Tagen dargestellt haben“, schrieb sie auf Instagram. „Ich gehe sehr offen mit meiner Sexualität um und drücke mich selbst aus, aber ich kann nicht akzeptieren oder zulassen, dass Leute diese Offenheit benutzen, um mich als etwas darzustellen, das ich nicht bin.“