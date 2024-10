Taylor-Swift-Doppelgängerin verdient mit Auftritten fast 20.000 Dollar

Olivia Mojica soll für ihre Taylor-Swift-Imitation sogar ihren regulären Job gekündigt haben.

Ein Konzert auf Taylor Swifts „Eras Tour“ zu besuchen, ist nicht das leichteste Unterfangen. Entweder sind Tickets nach wenigen Minuten restlos ausverkauft oder man muss mit Preisen von bis zu 240 Euro pro Stehplatz rechnen. Wer weder Geduld noch das nötige Kleingeld hat, kann sich stattdessen ein Konzert von Olivia Mojica anschauen. Die US-Amerikanerin ist dem Popstar wie aus dem Gesicht geschnitten und tritt mit Coverversionen ihrer Songs live auf.

Mehr eine Ehrung als eine Nachahmung

Im „Swift-Tea-Podcast“ von TMZ erzählte die aus Texas stammende Frau, dass sie sogar ihren Job gekündigt habe, weil die Swift-Imitation so gut beim Publikum ankommt. Zusammen mit ihrer „Blank Space Tribute Band“ soll Taylor Swift 2.0 schon einmal 18.000 US-Dollar für einen einzigen (!) Auftritt bekommen haben. Mojica hofft, dass der „Fortnight“-Star wegen ihrer Auftritte nicht sauer ist. Sie wolle der Sängerin lediglich Tribut zollen und nicht versuchen, auf den Erfolgszug aufzuspringen.

Mojica verfolgt ihre eigene Karriere

Ihre neue Einkommensquelle hat für Mojica natürlich dennoch viele Vorteile – vor allem in finanzieller Hinsicht. Doch sie hat auch andere Ambitionen – nämlich mit eigenem Songmaterial erfolgreich zu werden. Auf Instagram veröffentlicht sie kurze Ausschnitte ihrer Kompositionen am Klavier. Das zentrale Thema wie auch bei ihrem optischen und künstlerischen Idol: Liebe und Beziehungsschmerz.

Ihr Interview hat Mojica einen weiteren Aufmerksamkeitsschub gegeben. So wuchs ihre Followerzahl auf Instagram in nur ein paar Tagen von 2.000 auf über 7.000 Fans an.

Taylor Swift – großes Vorbild für alle

Wie auch Olivia Mojica huldigte Sabrina Carpenter Taylor Swift in einem Interview. Die „Espresso“-Sängerin berichtete, dass sie sich die eine oder andere Verhaltensweise von der 34-Jährigen abschaue: „Man braucht sie ja nur zu beobachten, wenn sie einen Raum betritt, und es ist ganz einfach zu verstehen, dass sie so gelassen, anmutig und liebenswürdig ist.“ Zwar hätte die Sängerin ihr keinen bestimmten Ratschlag gegeben, wie man mit übertriebenem Ruhm umgehen könne, für sie sei Swift aber insgesamt eine wichtige emotionale Stütze.