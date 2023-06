Die Musikerin verstarb am 18. Juni 2023. Sie wurde 60 Jahre.

Teresa Taylor ist am 18. Juni verstorben. Die Butthole-Surfers-Drummerin und Darstellerin in dem 90er-Kultfilm „Slacker“ wurde 60 Jahre. Als Todesursache wurden Komplikationen einer langjährigen Lungenkrankheit genannt. Dies gab ihre ehemalige Band auf ihrer Facebook-Seite bekannt.

Geboren 1962 in Arlington im US-Bundesstaat Texas, begann Taylor schon in der High School für verschiedene Blaskapellen Schlagzeug zu spielen. Einer ihrer damaligen Kapellenkollegen war Jeffrey Coffey, mit dem sie später der Band Butthole Surfers beitrat. Unter den Namen Teresa Nervosa und King Coffey bildeten sie Drummer-Duo der Gruppe.

1989 verließ Taylor die Butthole Surfer, da die Stroboskoplichter auf den Live-Shows Anfälle bei ihr verursachten. Wenig später stellten Ärzt:innen ein Hirnaneurysma bei ihr fest, das erfolgreich operiert werden konnte. In den späten 2000er-Jahren trat sie dann wieder mit ihrer alten Band auf.

Wie so einige Künstler:innen aus der Region Austin in Texas, spielte auch Teresa Taylor in einem Film des Regisseurs Richard Linklater („Boyhood“) mit. In dem 1990 erschienenen „Slacker“ mimte Taylor die Figur „Pap Smear Pusher“, die einen angeblichen Abstrich von Madonna verkaufen wollte. Taylor landete auch prompt auf dem Poster des Films.

2021 verkündete die Drummerin auf Facebook, dass sie an einer Lungenkrankheit im Endstadium leide. Nur kurze Zeit danach verabschiedete sie sich öffentlich von ihren Fans und Bandkollegen mit den Worten: „[…] Es war mir eine Freude…. Ciao“.