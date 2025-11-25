„Der Hochstapler – Roofman“: Tatum in seiner bisher besten Rolle

America the not so beautiful IV: Wenn der Dieb der Held ist. Und man auch noch lachen kann.

„Roofman“ nannte man Jeffrey Manchester, der in den späten 90er-Jahren McDonald’s-Imbisse ausräumte, indem er jeweils über die Dächer in die Restaurants eindrang. Man erinnerte sich an ihn als „ungeheuer nett und zuvorkommend“. Und während Derek Cianfrance ihn in seinem ersten Spielfilm seit neun Jahren nicht unbedingt als Gentleman-Gangster zeichnet, so doch als Sympathieträger in einer bittersüßen, ganz leichten Komödie über einen, der das System auf die Hörner nimmt.

Oder besser: Kapitalismuskritik verpackt in einen Film, wie man ihn sich in den Siebzigern erwartet hätte. Wie ein neuer „The Hot Rock“ mit Channing Tatum in seiner zweifellos bisher besten Rolle.

Der Trailer zu „Der Hochstapler – Roofman“:

Unsere Wertung:

Viereinhalb Sterne

Mehr zu „Der Hochstapler – Roofman“:

Ein US-Werk von Derek Cianfrance mit Channing Tatum, Kirsten Dunst, LaKeith Stanfield.