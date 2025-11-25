Filmkritik

„Der Hochstapler – Roofman“: Tatum in seiner bisher besten Rolle

von 
„Der Hochstapler – Roofman“

„Der Hochstapler – Roofman“  |  Channing Tatum in seiner bisher besten Rolle

Foto: LEONINE. All rights reserved.

America the not so beautiful IV: Wenn der Dieb der Held ist. Und man auch noch lachen kann.

„Roofman“ nannte man Jeffrey Manchester, der in den späten 90er-Jahren McDonald’s-Imbisse ausräumte, indem er jeweils über die Dächer in die Restaurants eindrang. Man erinnerte sich an ihn als „ungeheuer nett und zuvorkommend“. Und während Derek Cianfrance ihn in seinem ersten Spielfilm seit neun Jahren nicht unbedingt als Gentleman-Gangster zeichnet, so doch als Sympathieträger in einer bittersüßen, ganz leichten Komödie über einen, der das System auf die Hörner nimmt.

Oder besser: Kapitalismuskritik verpackt in einen Film, wie man ihn sich in den Siebzigern erwartet hätte. Wie ein neuer „The Hot Rock“ mit Channing Tatum in seiner zweifellos bisher besten Rolle.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Isabela Merced & Bella Ramsey
LGBTQ-Repräsentation in Filmen und Serien: GLAAD-Bericht warnt vor Rückschritt
10.11.2025
von Katharina Moser
Stephen King
Stephen King enthüllt seine Top-10-Lieblingsfilme
09.09.2025
von Jan Kremer
Aus „Harry Potter und der Stein der Weisen“
Alle „Harry Potter“-Filme im Ranking
19.08.2025
von Emma Wiepking

Der Trailer zu „Der Hochstapler – Roofman“:

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Unsere Wertung:

Viereinhalb Sterne

Mehr zu „Der Hochstapler – Roofman“:

Ein US-Werk von Derek Cianfrance mit Channing Tatum, Kirsten Dunst, LaKeith Stanfield.

Tomasso Schultze schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Roofman Der Hochstapler Derek Cianfrance Channing Tatum Filmkritik Kirsten Dunst
Artikel Teilen